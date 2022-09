La start-up de voitures volantes Kittyhawk va fermer

Kittyhawk, la startup de voitures volantes soutenue par le co-fondateur de Google, Larry Page, a annoncé mercredi sa fermeture.

“Nous avons pris la décision de mettre fin à Kittyhawk”, a déclaré la société dit sur Twitter. “Nous travaillons toujours sur les détails de la suite.”

La société, du nom de la ville de Caroline du Nord dans laquelle l’avion historique des frères Wright a pris son envol, a été fondée en 2010 pour fabriquer des eVTOL – des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux. La startup a été dirigée et cofondée par Sebastian Thrun, ancien vice-président de Google et membre qui a dirigé le développement de La voiture autonome de Google et Lunettes Google.

En 2018, la société a dévoilé le Kittyhawk Flyer, un avion ultra-léger tout électrique qui pouvait faire voler un seul occupant jusqu’à 10 pieds du sol à des vitesses allant jusqu’à 20 miles par heure. Kittyhawk développait également un taxi aérien électrique pour deux personnes appelé Cora.

Cora est au cœur de Wisk Aero, une coentreprise formée par Kittyhawk avec Boeing en 2019. Le partenariat stratégique visait à donner aux deux sociétés une longueur d’avance considérable sur d’autres projets de voitures volantes/taxis aériens, tels que Uber Air et Nexus Bell.

Boeing a déclaré que la décision de Kittyhawk n’affecterait pas Wisk Aero.

« La décision de Kitty Hawk de cesser ses activités ne change pas l’engagement de Boeing envers Wisk. Nous sommes fiers d’être un membre fondateur de Wisk Aero et sommes ravis de voir le travail qu’ils font pour stimuler l’innovation et la durabilité à travers l’avenir du transport aérien électrique. a déclaré un porte-parole de Boeing dans un communiqué. “Nous ne nous attendons pas à ce que l’annonce de Kitty Hawk affecte les opérations de Wisk ou d’autres activités de quelque manière que ce soit.”