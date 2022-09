La start-up de voitures volantes du co-fondateur de Google tire à sa fin

Kittyhawk, la start-up de voitures volantes du co-fondateur de Google, Larry Page, tire à sa fin, a annoncé la société mercredi.

“Nous travaillons toujours sur les détails de la suite”, a écrit la société dans un Poste LinkedIn.

Kittyhawk a été fondée sous le nom de Zee.Aero en 2010 lorsque Page a recruté Sebastian Thrun, qui avait travaillé sur des voitures autonomes et d’autres projets expérimentaux chez Google, pour créer des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux. La société a dévoilé une vidéo de démonstration d’une voiture volante en 2017, et Thrun a déclaré qu’il envisageait une époque où les gens pourraient héler des voitures volantes via une application comme Lyft ou Uber.

Kittyhawk a présenté un modèle de voiture volante appelé le Flyer en 2018 qui pouvait contenir une personne et voler jusqu’à 20 milles. Thrun a déclaré à CNBC dans une interview plus tôt cette année-là que les modèles pourraient prendre leur envol d’ici cinq ans. La société a annoncé un partenariat stratégique avec le constructeur d’avions Boeing l’année suivante.

Cependant, d’ici 2020, Kittyhawk a annoncé son intention d’arrêter son programme Flyer et de se concentrer sur son avion électrique appelé Heaviside, selon rapports.

Un représentant de Boeing n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.