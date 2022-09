La start-up de test COVID-19 Curative va licencier 109 employés tout en se concentrant

La startup basée en Californie, Curative, propose des services de test et de vaccination COVID-19 à travers les États-Unis, mais comme les besoins de test ont diminué, la société se concentre sur le lancement d’un nouveau plan de santé.

En raison du changement de cap, l’entreprise licencie 109 employés début novembre.

La société a déposé un avis Worker Adjustment and Retraining Notification Act auprès de l’État de Californie. WARN est une loi américaine sur le travail qui oblige les employeurs de 100 employés ou plus à fournir une notification préalable des licenciements collectifs et des fermetures d’usines 60 jours calendaires à l’avance.

“Alors que l’entreprise passe des tests COVID-19 au lancement d’un nouveau plan de santé à Austin, au Texas, nous réduisons les effectifs dans certains domaines de l’entreprise et nous nous développons dans d’autres”, a déclaré un porte-parole de Curative. MobiHealthActualités.

Curative lancera d’abord son plan de santé basé sur l’employeur dans les comtés de Travis et Williamson au Texas, puis dans tout l’État du Texas au cours de l’année à venir. Par la suite, elle prévoit offrir son plan en plus États.

Le plan offrira des quotes-parts de 0 $ et des franchises de 0 $ pour les soins en réseau. Pour être éligibles, les membres doivent effectuer une visite préventive de référence en matière de santé dans les 120 jours pour continuer à recevoir 0 $ de franchise, 0 $ de quote-part et 0 $ de débours pour les soins en réseau.

LA GRANDE TENDANCE

De nombreuses entreprises de santé numérique et de technologies de la santé ont annoncé des licenciements depuis le début de 2022.

En juin, Carbon Health, une chaîne de cliniques de soins de santé qui propose des services de télémédecine, a licencié 250 employés, soit environ 8 % des effectifs de l’entreprise. Carbon a tiré des revenus importants de ses services COVID-19, mais la société a fermé bon nombre de ces services à mesure que la pandémie se déplaçait.

Juillet a vu une entreprise de soins virtuels Inclus Health a réduit son nombre d’employés de moins de 6 % et le fabricant de produits thérapeutiques numériques sur ordonnance Pear Therapeutics a licencié 9 % de ses effectifs à temps plein.

Calmesune entreprise qui a prospéré pendant la pandémie en proposant une application pour aider à la méditation, au stress et au sommeil, a licencié 20% de son personnel en raison de ce que son PDG David Ko a déclaré que l’entreprise “n’était pas [being] à l’abri des impacts de l’environnement économique actuel.”

Cue Health, qui propose un test moléculaire COVID-19 à domicile, licencié 170 travailleurs du secteur manufacturier au début de l’été.

Plus récemment, GoodRx, une entreprise connue pour ses outils de transparence des prix des ordonnances, a licencié environ 140 de ses effectifs, soit environ 16 % de ses employés. La réduction a principalement touché ses segments axés sur la technologie et le marketing.

Parmi les autres entreprises qui ont dû faire face à des licenciements massifs figurent 23andMe, l’une des plus grandes plateformes génomiques aux États-Unis, une société de paiement Cedar, la société d’automatisation des soins de santé Olive et la société de données génomiques et cliniques basées sur l’IA Sema4.