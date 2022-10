La start-up de télésanté Antidote Health confirme les licenciements

Antidote Health a confirmé avoir licencié du personnel cette semaine, environ sept mois après que la startup de télésanté a annoncé son Tour de table de série A de 22 millions de dollars.

Selon rapport par Calcaliste, l’entreprise a licencié environ un tiers de ses effectifs, la plupart des suppressions d’emplois provenant de son équipe de recherche et développement. Antidote offre des soins primaires virtuels, des soins de santé mentale et une gestion de l’hypertension ainsi que des ordonnances et des renouvellements en ligne.

“Antidote a annoncé avoir ajusté ses effectifs et d’autres dépenses directes causées par les défis actuels de l’économie et des conditions du marché”, a écrit un porte-parole d’Antidote dans un e-mail à MobiHealthNews. “Ces changements permettront à l’entreprise d’atteindre son objectif à long terme de fournir des soins abordables et de qualité à des millions d’Américains.”

LA GRANDE TENDANCE

Antidote a été lancé en janvier 2021, annonçant une 12 millions de dollars levés plus tard cette année-là. À cette époque, la startup a déclaré avoir son siège social à New York et une équipe de R&D à Tel Aviv, en Israël.

Lorsqu’Antidote a annoncé sa série A en mars, la société prévoyait d’utiliser l’investissement aux côtés de sa graine pour étendre ses services aux États-Unis et soutenir la recherche et le développement pour le dépistage de l’IA et les capacités d’aide à la décision clinique. Joueur des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo a également investi dans la startup cette année.

L’utilisation de la télésanté a a diminué depuis son apogée au plus fort de la pandémie de COVID-19, bien qu’il représente une plus grande partie des soins qu’à l’époque pré-pandémique. Pourtant, il existe un certain nombre de startups de soins virtuels et de sociétés de télésanté plus établies en concurrence sur le marché.

Il y a également eu une vague de licenciements affectant les entreprises de santé numérique et de technologie de la santé jusqu’à présent cette année.

Selon le rapport de la le journal Wall Street, la société numérique de santé mentale Cerebral supprime environ 20 % de ses effectifs dans le cadre de la restructuration de ses activités. La société virtuelle de perte de poids Noom a également récemment confirmé une autre série de licenciements.