Alors que de plus en plus de personnes sont entrées dans le monde de l’entrepreneuriat, l’Inde a vu un flot de startups qui ne cesse de se développer. Les entreprises avec des propositions de vente uniques ont évolué de façon exponentielle, et certaines nous font même nous demander si nous en avons besoin. Lors de la foire commerciale internationale de l’Inde 2022 qui s’est tenue récemment à Pragati Maidan à New Delhi, où diverses nouvelles entreprises ont présenté leurs innovations et leurs idées commerciales, une telle entreprise a maintenant été révélée. Un stand installé par une organisation de gestion de services funéraires a attiré l’attention des gens.

Awanish Sharan, agent de l’IAS, s’est récemment rendu sur Twitter pour partager une photo du stand de Sukhant Funeral Management Private Limited à la foire commerciale de Delhi. La startup a également affiché un échantillon de “bier” ou un “arthi” avec des pétales de rose répartis sur le côté. “Pourquoi y aurait-il besoin d’une telle ‘startup’?” Sharan a tweeté, et la plupart d’entre nous seraient d’accord avec cette question.

La startup basée à Mumbai vise à offrir un adieu digne et respectueux au défunt. L’entreprise est spécialisée dans la planification des rites funéraires et propose les meilleures solutions funéraires telles que Shradhannjali, Pre-Plan Funeral et Antim Sanskar.

Le tweet a vu plusieurs commentaires d’internautes qui se sont interrogés sur la nécessité d’un tel service tandis que certains ont souligné le caractère pratique du service dans le cas des familles nucléaires.

Un utilisateur a écrit: «La population et l’emploi local indisponible ont poussé les enfants à aller dans les villes et à l’étranger en laissant leur famille derrière eux. Cela a conduit à la réussite de telles entreprises en démarrage… d’une certaine manière, c’est un service essentiel maintenant.

La population et l’absence d’emplois locaux ont poussé les enfants à partir en ville et à l’étranger en laissant derrière eux leurs familles. Cela a conduit à la réussite de telles entreprises en démarrage… d’une certaine manière, c’est un service essentiel maintenant.— Susmita Limayè (@SusmitaLimaye) 21 novembre 2022

Un autre a souligné à juste titre: «Une telle start-up était également venue à« shark tank India »la saison dernière. si je me souviens bien.

“J’imagine juste comment ce fondateur d’entreprise aurait fixé ses objectifs YoY, malheureusement, c’est un besoin de l’heure”, a écrit un troisième utilisateur.

J’imagine juste comment ce fondateur d’entreprise aurait fixé ses objectifs YoY, malheureusement c’est un besoin de l’heure.— bikshubanoth (@bikshunayak) 21 novembre 2022

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont manifesté leur intérêt pour le stand des funérailles de Sukhant, la plupart des gens considérant le service comme une bénédiction pour ceux qui vivent dans des familles nucléaires.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici