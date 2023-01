La start-up de recrutement de personnel de santé ShiftKey lève 300 millions de dollars

ShiftKey, une startup qui relie les travailleurs de la santé et les établissements avec des quarts de travail ouverts, a levé 300 millions de dollars, portant sa valorisation à plus de 2 milliards de dollars.

Première rapporté par Axios, le tour de table a été mené par l’investisseur majoritaire Lorient Capital et complété par un véhicule de continuation mené par les fonds Ares Management Secondaries et Pantheon. Parmi les autres investisseurs participant à l’augmentation figurent Clearlake Capital et Health Velocity Capital.

CE QU’ILS FONT

ShiftKey offre une plate-forme qui permet aux infirmières, aux infirmières auxiliaires certifiées et à d’autres professionnels de la santé de rechercher des quarts de travail journaliers dans leur région, d’enchérir sur ces quarts de travail et de créer leurs horaires.

La société basée à Dallas a déclaré avoir travaillé avec des milliers de professionnels de la santé agréés dans plus de 10 000 établissements à travers le pays.

“Les infirmières continuent de choisir de travailler selon leurs propres conditions”, a déclaré Tom Ellis, fondateur et PDG de ShiftKey, dans un communiqué. “Notre vision est d’autonomiser les infirmières et autres professionnels agréés grâce à la combinaison de notre produit de marché principal avec des technologies et des outils supplémentaires tels que la planification, les paiements, l’éducation et l’accréditation. Nous apprécions le soutien de nos investisseurs qui partagent cet objectif. “

APERÇU DU MARCHÉ

Les pénuries de personnel continuent d’être une grave préoccupation pour le secteur de la santé, contribuant à la pression financière croissante sur les hôpitaux.

“Chaque aspect des soins aux patients – de l’admission au traitement, en passant par la sortie – est affecté par la pénurie de main-d’œuvre et, alors que nous nous dirigeons vers la saison des virus et les nouvelles vagues potentielles de COVID-19, les pressions sur les hôpitaux et leur personnel pourraient monter “, a déclaré Erik Swanson, vice-président senior des données et de l’analyse chez Kaufman Hall, dans Actualités sur le financement de la santé.

Dans le sillage de la pandémie de COVID-19, l’épuisement professionnel des prestataires a également augmenté. Dans un Enquête 2022 sur environ 1 800 professionnels et étudiants en soins infirmiers, 28 % ont déclaré que leur désir de quitter la profession avait considérablement augmenté depuis la pandémie. Trente pour cent ont déclaré qu’ils prévoyaient de rester en soins infirmiers dans un avenir prévisible, mais 23 % prévoient de chercher une nouvelle carrière dans un à deux ans et 13 % prévoient de prendre leur retraite dans un à cinq ans.

D’autres entreprises proposant des plateformes de dotation en personnel de santé ont récemment levé d’importants cycles de financement. En août, marché de la dotation en personnel infirmier Incredible Health a récolté 80 millions de dollars en financement de série B, portant la valorisation de la startup à 1,65 milliard de dollars.

Nomad Health, un portail d’emploi en ligne pour les travailleurs intérimaires de la santé, a annoncé une augmentation de 105 millions de dollars au cours de l’été. En avril, la plate-forme de dotation en personnel infirmier IntelyCare a récolté 115 millions de dollars en financement de série C, portant la valorisation de l’entreprise à 1,1 milliard de dollars.