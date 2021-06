La start-up de Pune développe un masque imprimé en 3D avec des propriétés antivirales

Une startup basée à Pune a développé un masque imprimé en 3D qui peut non seulement empêcher le coronavirus d’infecter le porteur, mais il peut également attaquer le virus lorsque les particules virales entrent en contact avec lui. Le masque a un revêtement de virucides antiviraux qui détruit le coronavirus. Le masque imprimé en 3D a été testé et s’est avéré désactiver le SARS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19. Le revêtement peut être appliqué sur tout type de masques tels que N-95, 2 plis et masque en tissu. Les masques font partie des six technologies qui ont été sélectionnées pour être financées en mai 2020 lorsque le gouvernement cherchait des solutions pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le projet a été financé par le Technology Development Board, un organisme du gouvernement central chargé de promouvoir la technologie indigène. Thincr Technologies India Private Limited, la société qui a développé les masques, qui travaille à l’intersection de l’impression 3D et des produits pharmaceutiques, a bénéficié du soutien du bureau basé à Mumbai d’une société pharmaceutique multinationale Merck Life Sciences et a utilisé son centre de recherche.

La société a développé la formule de revêtement et l’a appliquée pour enduire la couche de tissu. Ils ont utilisé la technique d’impression 3D pour s’assurer que le revêtement était effectué de manière uniforme. Le matériau utilisé par la société pour le revêtement est un mélange à base d’oléfine sulfonate de sodium. Lorsqu’il entre en contact avec le virus, il détruit la membrane externe du virus, la rendant inactive.

Selon Shitalkumar Zambad, qui est le fondateur-directeur de Thincr Technologies, les masques ont une efficacité bactérienne supérieure à 95%. « Dans ce projet, pour la première fois, nous avons utilisé des imprimantes 3D pour fabriquer des filtres en tissu multicouches adaptés avec précision aux couvre-masques moulés en plastique ou imprimés en 3D », a déclaré Zambad dans un communiqué de presse du ministère de la Science et de la Technologie.

L’entreprise a déposé un brevet et les masques sont déjà en production. 6 000 de ces masques ont déjà été distribués aux travailleurs de la santé dans quatre hôpitaux publics de Nandurbar, Nashik et Bengaluru. Une école et un collège de filles à Bangalore font également partie des premiers destinataires des masques nouvellement développés.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici