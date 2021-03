La start-up de placement Vahan dit avoir placé 1 Lakh Blue, Grey Collar Workers via WhatsApp Chatbot Mitra

Alors que les emplois de cols bleus et gris sont de nouveau en demande, la société de placement de start-up Vahan a déclaré vendredi qu’elle avait atteint le cap d’un lakh en matière de création d’emplois via son chatbot activé par l’API WhatsApp (interface de programmation d’application), Mitra. Il y a eu une augmentation de 400% depuis 2020 et ces travailleurs ont été placés dans plusieurs emplois à col bleu / gris dans des secteurs tels que la logistique, la livraison et les BPO, a déclaré la société dans un communiqué.

Commentant ce jalon, le fondateur et PDG de Vahan, Madhav Krishna, a déclaré: «Notre partenariat avec WhatsApp nous permet de connecter de manière transparente les employeurs et les demandeurs d’emploi, facilitant ainsi de meilleurs moyens de subsistance et une meilleure inclusion financière, en particulier pour les ménages défavorisés.» Le segment des cols bleus est un marché mal desservi en Inde bien qu’il constitue la majeure partie de la main-d’œuvre, a-t-il déclaré, ajoutant que Vahan « tire parti de la puissance de WhatsApp, de l’IA et de l’apprentissage automatique pour apporter une excellente proposition de valeur aux recruteurs et aux demandeurs d’emploi dans cette région mal desservie. marché des cols bleus. »

LIRE AUSSI: L’application de bureau WhatsApp obtient enfin la fonction d’appel vocal et vidéo, mais pas pour les discussions de groupe

Le directeur de WhatsApp en Inde, Abhijit Bose, a déclaré: «Vahan est devenu un contributeur clé et un moteur de croissance de la main-d’œuvre de concert. Nous sommes ravis que WhatsApp continue d’apporter de la valeur à ces modèles de croissance innovants et contribue à accélérer l’inclusion financière et numérique parmi les cols bleus en Inde. » Vahan a affirmé qu’il comptait actuellement 5 millions d’utilisateurs sur sa plate-forme, ajoutant 2,5 lakh par mois et plaçait 5000 personnes chaque mois et augmentait à un taux de 25% par mois.