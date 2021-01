La start-up de logiciels bancaires Mambu sécurise l’évaluation de la licorne

Mambu prévoit d’utiliser les liquidités fraîches pour alimenter la croissance – la société affirme que ses ventes ont doublé l’année dernière – et étendre son empreinte géographique, en se concentrant sur des pays comme le Brésil, le Japon et les États-Unis.La société a déclaré qu’elle doublerait également ses effectifs à 1000 personnes de les quelque 500 personnes qu’elle emploie actuellement.

Jeudi, Mambu a déclaré que sa valorisation était passée à 1,7 milliard d’euros (2,1 milliards de dollars) dans un cycle de financement de 110 millions d’euros (135 millions de dollars). Le nouveau cycle a été dirigé par TCV, un investisseur dans Facebook et Netflix, avec des investissements supplémentaires provenant de Tiger Global et Arena Holdings.

Basée à Berlin, Mambu vend des logiciels aux banques, grandes et petites, pour les aider à développer leurs propres plateformes bancaires numériques. Les clients de la société comprennent des sociétés comme Santander et ABN Amro, ainsi que les sociétés de technologie financière N26 et OakNorth.

« Lorsque Mambu a été lancé en 2011, nous savions que l’avenir de la banque devrait être bâti sur une technologie agile et flexible », a déclaré Eugene Danilkis, cofondateur et PDG de Mambu, dans un communiqué. « Près d’une décennie plus tard, cela est plus vrai que jamais, en particulier compte tenu des développements de l’année écoulée. »

Danilkis a ajouté: « Ce dernier cycle de financement nous permet d’accélérer notre mission visant à améliorer les services bancaires pour un milliard de personnes dans le monde et de répondre à l’une des opportunités de marché mondiales les plus importantes et les plus complexes qui n’en sont encore qu’aux balbutiements du cloud. »

La nouvelle survient à un moment où l’adoption de la banque numérique a été accélérée tandis que l’utilisation de l’argent diminue en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon une étude de Mastercard, 42% des Européens gèrent leurs finances numériquement plus fréquemment qu’avant la pandémie, tandis que 62% envisagent de passer de la banque physique aux plateformes numériques.

Pendant ce temps, Accenture a prédit que l’utilisation d’espèces pourrait chuter jusqu’à 28% en Grande-Bretagne et jusqu’à 11% en Europe, au milieu des préoccupations de santé élevées autour de Covid et des mesures de verrouillage.