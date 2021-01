L’application de trading en ligne Robinhood est devenue un phénomène culturel et un chouchou de la Silicon Valley avec la promesse d’arracher le marché boursier aux gardiens traditionnels de Wall Street et de «laisser les gens faire du commerce» – ce qui permet de mettre des millions de dollars en danger. pour invoquer un Uber. La semaine dernière, au milieu d’une frénésie de marché opposant les traders amateurs aux gros bonnets des hedge funds, ce placage a commencé à s’écailler. En fin de compte, Robinhood était à la merci de l’industrie même qu’il avait juré de renverser. La frénésie s’est transformée en crise lorsque des légions d’investisseurs en fauteuil sur Robinhood, qui avaient acheté des options et des actions de GameStop, un détaillant de jeux vidéo, ont élargi ces paris et ont également commencé à faire de grosses transactions dans d’autres actions, y compris AMC Entertainment. Alors que la manie commerciale augmentait, les mécanismes de réduction des risques du système financier – gérés par des entités obscures au centre du marché boursier appelées chambres de compensation – ont débuté jeudi, obligeant Robinhood à trouver des liquidités d’urgence pour continuer à négocier. Il a dû empêcher les clients d’acheter un certain nombre d’actions fortement négociées et de puiser dans une marge de crédit bancaire de plus de 500 millions de dollars. Jeudi soir, la société a également reçu une infusion d’urgence de plus d’un milliard de dollars de ses investisseurs existants.

Une start-up de haut vol ressemblait soudainement à une entreprise débordée et grinçante. «D’un point de vue marketing, ils se positionnent comme nouveaux, innovants et cool», a déclaré Peter Weiler, co-directeur général de la société de courtage et de négoce Abel Noser. «Ce que je pense que tout le monde manque, c’est que lorsque vous épluchez l’oignon, il s’agit simplement d’une entreprise fortement réglementée.» La détresse de Robinhood suit un récit familier: une entreprise de la Silicon Valley qui a promis de perturber une industrie finit par être vaincue par les forces qu’elle a déclenchées et doit être maîtrisée par les régulateurs, ou dans ce cas, l’industrie qu’elle a promis de changer. Son arc n’est pas si différent de Facebook et Google, qui ont changé la façon dont des milliards de personnes socialisent et recherchent des informations, mais sont maintenant pris dans les réticules des législateurs et d’un public en colère. «Ils essayaient de changer les règles de la route sans comprendre comment la route était pavée et sans aucun respect pour les garde-corps existants», a déclaré Chris Nagy, ancien directeur commercial chez TD Ameritrade et cofondateur de la Healthy Markets Association. , une organisation à but non lucratif qui cherche à éduquer les acteurs du marché. «Cela a fini par créer un risque pour leurs clients et un risque systémique pour le marché plus largement.» GameStop contre Wall Street Laissez-nous vous aider à comprendre Les actions de GameStop, le détaillant de jeux vidéo, ont grimpé en flèche parce que les investisseurs amateurs, à commencer par Reddit, ont beaucoup misé sur les actions de la société. La vague a pris de l’ampleur en réponse à la vente à découvert de titres GameStop par les grands fonds spéculatifs – ils pariaient essentiellement contre le succès de l’entreprise. La demande soudaine a fait grimper le cours de l’action de moins de 20 dollars en décembre à près de 200 dollars jeudi. Sur papier, en tout cas. Ce n’est pas seulement GameStop. Les investisseurs amateurs ont soutenu d’autres entreprises que de nombreux grands investisseurs avaient évitées, comme AMC et BlackBerry. Cette bulle autour de GameStop peut forcer les gros investisseurs à lever des fonds pour couvrir leurs pertes ou à se débarrasser des actions d’autres entreprises.

Le fiasco aura presque certainement des conséquences pour l’entreprise. La Securities and Exchange Commission a déclaré vendredi qu’elle examinerait de près toute action qui pourrait «désavantager les investisseurs ou entraver indûment leur capacité à négocier certains titres». Les législateurs des deux côtés de l’allée ont appelé à des auditions sur les plaintes selon lesquelles les clients étaient exclus des métiers. Après que Robinhood a limité certains échanges jeudi et que le prix de l’action a chuté, les utilisateurs furieux ont inondé les magasins d’applications en ligne de critiques au vitriol, certains accusant Robinhood de faire l’offre de Wall Street. Autres poursuivi l’entreprise pour les pertes qu’elle a subies. La vulnérabilité persistante de Robinhood, même après avoir levé 1 milliard de dollars, est devenue claire vendredi en restreignant le négoce de plus de 50 actions.

«Ce n’était pas parce que nous voulions empêcher les gens d’acheter ces actions», a déclaré Robinhood dans un article de blog vendredi soir. Au contraire, a déclaré la start-up, elle a limité l’achat d’actions volatiles afin de pouvoir «confortablement» répondre aux exigences de dépôt imposées par ses chambres de compensation, qui, selon elle, avaient décuplé au cours de la semaine. Rien de tout cela ne semble ralentir sa croissance. Même si les actions de Robinhood mettaient en colère les clients existants, il en gagnait de nouveaux. L’application a été téléchargée plus de 177000 fois jeudi, soit le double du taux de téléchargement quotidien de la semaine précédente, selon Apptopia, un fournisseur de données, et elle comptait 2,7 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur son application mobile ce jour-là, le plus haut jamais enregistré. C’est plus que ses concurrents – Schwab, TD Ameritrade, E * Trade, Fidelity et Webull – réunis. Toute croissance, peu de garde-corps

La controverse n’est pas nouvelle pour Robinhood. Les deux camarades de classe de Stanford qui ont créé l’entreprise en 2013 ont déclaré dès le début que leur objectif était de «démocratiser la finance» en rendant le commerce accessible à tous. Pour ce faire, la société Menlo Park, en Californie, a utilisé à plusieurs reprises une formule classique de la Silicon Valley de logiciels conviviaux, un marketing impertinent et un mépris des règles et des institutions existantes. Les courtiers en ligne facturaient traditionnellement environ 10 $ pour chaque transaction, mais Robinhood a déclaré que les clients de son application téléphonique pouvaient négocier gratuitement. Cette décision a attiré des hordes de jeunes investisseurs. En développant son activité, la société n’a pas tenu compte des recherches universitaires montrant à quel point les échanges fréquents et sans friction ne conduisent généralement pas à de bons résultats financiers pour les investisseurs. Les risques pour les clients sont devenus évidents l’été dernier lorsqu’une note de suicide d’un étudiant de 20 ans a imputé sa mort à une perte commerciale à six chiffres. Robinhood a également popularisé le trading d’options parmi les novices. Une option est généralement moins chère que l’achat pur et simple d’une action, mais elle a le potentiel d’entraîner des gains et des pertes beaucoup plus importants et plus rapides.C’est pourquoi les régulateurs et les courtiers ont traditionnellement limité la négociation de ces contrats financiers à des traders plus sophistiqués.