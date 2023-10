La start-up de fusées réutilisables Stoke Space lève 100 millions de dollars

La startup Stoke Space, basée à Washington, a levé 100 millions de dollars de nouveaux fonds, a annoncé jeudi la société, dans le but de développer une fusée entièrement réutilisable appelée « Nova ».

Le dernier cycle d’investissement de Stoke a été mené par Industrious Ventures – avec Steve Angel, président du géant de la chimie. Linde , rejoignant le conseil d’administration de Stoke. La collecte de fonds de la société spatiale a également été rejointe par des investisseurs tels que l’Université du Michigan, Sparta Group, Long Journey, Bill Gates’ Breakthrough Energy, YCombinator, Point72 Ventures, NFX, MaC Ventures, Toyota Ventures et In-Q-Tel.

Fondée en 2019, Stoke avait déjà levé 75 millions de dollars à ce jour. Un porte-parole de l’entreprise a refusé de commenter l’évaluation post-monétaire de Stoke.

« La priorité est de pouvoir garder le pied sur le métal et de continuer à se développer afin d’arriver sur le marché le plus rapidement possible et de réellement renforcer ce qui est encore une économie spatiale commerciale très fragile », a déclaré Andy Lapsa, co-fondateur et PDG de Stoke. a déclaré à CNBC.

Le nouveau soutien de Stoke intervient quelques semaines après que la société a terminé le lancement à basse altitude de son véhicule « Hopper2 », dans lequel le prototype propulsé par fusée a volé jusqu’à environ 30 pieds avant d’atterrir avec succès après 15 secondes.

Alors que plusieurs entreprises américaines ambitionnent de développer des fusées réutilisables pour rivaliser avec le succès de SpaceX d’Elon Musk, Stoke adopte une approche différente de ses concurrents. Lapsa a expliqué que la société avait développé et testé le deuxième étage de la fusée avant le premier étage, car « ce n’est pas quelque chose qui peut être ajouté et ajouté plus tard ».

« Tout d’abord, la solution technologique n’était pas encore disponible, [and, second,] nous voulions savoir à quoi cela ressemblait afin de construire le bon premier étage pour passer en dessous », a déclaré Lapsa.

Stoke développe Nova pour en faire une fusée de classe « moyenne » capable de transporter 5 000 kilogrammes en orbite terrestre basse. Cela place Nova au milieu du marché des lancements, entre l’Electron « léger » de Rocket Lab et le Falcon 9 « lourd » de SpaceX en termes de capacité.