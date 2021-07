La start-up de conduite autonome Aurora envisage de devenir publique via SPAC

Aurora, une start-up développant du matériel et des logiciels pour permettre aux véhicules de conduire de manière autonome, entre en bourse grâce à une fusion SPAC.

L’accord avec la société d’acquisition à vocation spéciale Reinvent Technology Partners devrait être conclu cette année, créant la société fusionnée avec 2,5 milliards de dollars en espèces.

« C’est une prochaine étape naturelle pour nous », a déclaré le co-fondateur et PDG d’Aurora, Chris Urmson. « Cela débloquera le capital dont nous avons besoin pour fournir le pilote Aurora en tant que service à grande échelle. » Une fois terminé, Aurora sera coté au Nasdaq sous le symbole boursier AUR avec une valorisation de 11 milliards de dollars.

Avec des partenaires tels que Toyota, Uber et les constructeurs de camions Volvo et Paccar, Aurora cible un large éventail de véhicules, de services de livraison et d’entreprises de mobilité pour sa technologie. L’objectif est de permettre aux véhicules d’atteindre le niveau 4 de conduite autonome, ce qui signifie qu’aucune interaction humaine n’est nécessaire lorsque les véhicules sont sur la route.

Aurora s’attend à ce que sa technologie soit intégrée aux camions Volvo et Paccar de classe 8 d’ici la fin de 2023. Comme ces camions fonctionnent de manière autonome sur les rues et les autoroutes, ils généreront des revenus par mile pour Aurora.