La start-up de batteries Enovix commence à négocier après la fusion de SPAC dans le dernier accord sur les technologies propres

La start-up de batteries Enovix a commencé ses activités jeudi, devenant le dernier nom axé sur les technologies propres à entrer sur le marché public grâce à une fusion inversée avec une société d’acquisition spécialisée.

Peu de temps après la cloche d’ouverture à Wall Street, les actions de la société, qui a annoncé sa fusion avec Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp. en février, ont bondi de 8%. Mais ces gains se sont rapidement estompés et l’action a perdu plus de 12% au cours de la séance de l’après-midi.

Enovix a été lancé en 2007 et depuis lors, s’est concentré sur la transformation de la structure de base des batteries lithium-ion. La société affirme que sa structure d’empilement 3D exclusive lui permet de tirer parti de la nature riche en énergie du silicium, créant ainsi des batteries plus puissantes.

Le PDG Harrold Rust a déclaré que jeudi marquait à la fois des débuts commerciaux littéraux, ainsi qu’un mouvement figuratif vers une entreprise plus ouverte au public. Jusqu’à présent, il est resté largement secret tout en se concentrant sur le développement de la batterie. Grâce à la fusion et à l’investissement privé associé, Enovix a levé 405 millions de dollars, qui seront utilisés pour augmenter la production. La société possède une usine à Fremont, en Californie, qui est presque terminée, avec des plans pour une autre installation en place.

« La prise de conscience que non seulement nous avons un type incroyable de technologie, d’architecture et de batterie qui est un peu méconnu, mais que nous avons également un moyen d’y parvenir – je pense que c’est quelque chose qui va vraiment frapper les gens. » dit Rouille.

Avoir la technologie n’est qu’un côté de l’équation, et Rust dit qu’une partie du facteur déterminant derrière le choix de devenir public via un SPAC était la capacité d’augmenter rapidement la production. Jeudi, la société a également annoncé un contrat avec le ministère de la Défense, qui verra les batteries Enovix utilisées dans l’équipement des soldats.

L’entreprise a des objectifs de chiffre d’affaires ambitieux. Enovix prévoit de passer de revenus essentiellement nuls cette année à 11 millions de dollars l’année prochaine, puis à environ 100 millions de dollars d’ici 2023. Rust a déclaré que ces chiffres sont soutenus par le premier produit d’expédition d’usine d’ici le deuxième trimestre de l’année prochaine, avec la deuxième usine devrait être mise en service au cours du deuxième trimestre 2023.

Les SPAC sont devenus des stars en 2020, recueillant alors un record de 83,4 milliards de dollars, selon SpacInsider, alors que les investisseurs prenaient le train en marche. Cet élan s’est poursuivi au premier trimestre et jusqu’à présent cette année, 113 milliards de dollars ont été levés.

Mais une partie de l’enthousiasme s’est récemment estompée au milieu des pressions réglementaires et, dans certains cas, des performances médiocres. Nikola et Lordstown Motors sont des exemples historiques de cibles SPAC populaires qui n’ont pas été à la hauteur du battage médiatique.

Les SPAC se sont avérés être une avenue populaire pour les entreprises de technologies propres, et Enovix est l’une des nombreuses start-ups qui font les gros titres cette semaine. Lundi, Sunlight Financial a commencé à négocier après avoir finalisé sa fusion avec Spartan Acquisition Corp. II, soutenue par Apollo. Puissance d’Altus a annoncé son intention de fusionner avec CBRE Acquisition Holdings mardi, et La semaine dernière La société d’énergie solaire Heliogen a annoncé son intention de s’associer à Athena Technology Acquisition Corp.

Rust dit que l’un des facteurs de différenciation pour Enovix est sa capacité à atteindre les objectifs, que les actionnaires verront au fil du temps. « Nous sommes super tangibles – nous avons presque toute cette usine montée … alors que nous avons certainement notre travail à faire devant nous, ce n’est pas seulement un acte de foi. C’est l’exécution d’un plan », a-t-il déclaré.

À l’heure actuelle, Enovix se concentre sur le marché de l’électronique grand public, avec des plans pour évoluer à terme vers des batteries plus grandes, y compris pour les véhicules électriques.

« Le stockage d’énergie est l’un des cinq principaux problèmes. C’est un problème, mais c’est aussi une opportunité », a déclaré Rust. « Les batteries sont une partie si importante de chaque partie de notre vie … Je pense que le monde réalise enfin à quel point c’est important et comment il faut investir dans cet espace. »