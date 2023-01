La start-up d’assurance maladie Angle Health gagne 58 millions de dollars

La société de prestations de santé Angle Health a annoncé qu’elle avait obtenu 58 millions de dollars en financement de série A.

Portage a mené la ronde, avec la participation de SixThirty Ventures, Crew Capital, PruVen Capital, Mighty Capital, Aloft VC, Wing Venture Capital, Mindset Ventures, Wormhole Capital et Waseem Daher, fondateur de Pilot, la société de services comptables pour les startups technologiques.

Les investisseurs existants Correlation Ventures, Blumberg Capital, Y Combinator et TSVC ont également soutenu le cycle.

CE QU’IL FAIT

Angle Health est un fournisseur d’assurance maladie et d’avantages sociaux adapté aux startups et aux entreprises technologiques qui s’intègre aux plateformes RH pour un processus d’inscription et de facturation entièrement numérique.

La société basée en Californie fournit à ses membres des services de télésanté, de santé comportementale et d’autres services de santé numériques, y compris la commande et la gestion des ordonnances, et le suivi des dépenses via une application mobile.

La société a été lancée en 2021 et n’était disponible qu’en Utah, mais en novembre a annoncé son extension vers l’Arizona, l’Ohio, la Géorgie, l’Indiana, la Caroline du Sud et le Missouri.

Les fonds nouvellement reçus seront utilisés pour poursuivre son expansion sur de nouveaux marchés.

« Chez Angle Health, nous avons une vision ambitieuse pour unifier le système de prestations de soins de santé fragmenté, qui limite aujourd’hui considérablement l’accès et la disponibilité des services de santé modernes comme la télémédecine, la santé comportementale numérique et la gestion des maladies chroniques », a déclaré Ty Wang, PDG d’Angle. Santé, a déclaré dans un communiqué.

“Tout comme les outils de navigation et de covoiturage ont éliminé le besoin de lire des cartes et des panneaux de signalisation pour traverser le monde physique, Angle Health élimine le besoin pour les membres de naviguer seuls dans les complexités du système de santé et leur permet de se faire soigner sans se ruiner. »

APERÇU DU MARCHÉ

En 2020, Angle Health a annoncé avoir recueilli 4 millions de dollars en financement de démarrage initial pour aider au lancement de son application mobile et remplir les dossiers réglementaires.

L’année suivante, Angle a annoncé qu’il s’était associé à un fournisseur d’avantages sociaux Faisceau Dentaire pour offrir aux membres d’Angle des avantages dentaires et Médecin à la demande par Include Health offrir des soins d’urgence virtuels et des services de santé comportementale à la demande.

Pebble, une autre startup de la société spatiale des prestations de santé, propose des plans de santé organisés aux petites entreprises et des offres de tiers aux employés que leurs employeurs peuvent ne pas couvrir. La société a récemment lancé avec un deuxième tour de financement de démarrage de 12 millions de dollars, portant sa levée totale à 17,3 millions de dollars.

D’autres entreprises incluent le premier fournisseur de plans de santé virtuels Firefly Health et la plateforme d’avantages sociaux numériques basée à Chicago HealthJoy.