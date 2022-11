La start-up crypto Ripple cherche une licence en Irlande pour stimuler l’expansion de l’UE

S’exprimant dans une interview avec CNBC plus tôt cette semaine, l’avocat général de Ripple, Stuart Alderoty, a déclaré qu ‘”effectivement, Ripple opère en dehors des États-Unis” aujourd’hui en raison des retombées de sa vaste bataille juridique avec la Securities and Exchange Commission.

La société américaine de cryptographie Ripple ne tire plus la majeure partie de ses revenus des États-Unis et cherche à étendre sa portée en Europe, a déclaré son meilleur avocat.

En 2020, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a engagé une action en justice contre Ripple, alléguant que la société et ses dirigeants avaient illégalement vendu XRP, une crypto-monnaie que ses fondateurs ont créée en 2012, à des investisseurs sans l’enregistrer au préalable en tant que titre.

Ripple conteste la réclamation, affirmant que le jeton ne devrait pas être considéré comme un contrat d’investissement et qu’il est utilisé dans ses activités pour faciliter les transactions transfrontalières entre les banques et d’autres institutions financières.

Alderoty a déclaré qu’il s’attend à ce qu’une décision sur l’affaire arrive au cours du premier semestre de 2023. Les mémoires juridiques finaux sont attendus d’ici le 30 novembre, après quoi un juge peut soit rendre une décision, soit la renvoyer à un procès devant jury s’il trouve qu’il y en a. questions de fait litigieux.

“Nous sommes au début de la fin du processus dans notre cas”, a déclaré Alderoty.

Dans le cadre de la procédure, Ripple s’est battu pour obtenir des documents liés à un discours de juin 2018 de l’ancien responsable de la SEC, Bill Hinman, qui, selon lui, a aidé son dossier. Dans le discours, Hinman dit que les ventes de éther un jeton concurrent, “ne sont pas des transactions sur titres”.

Malgré son différend tendu avec la SEC, Ripple “travaille toujours en étroite collaboration avec les décideurs politiques aux États-Unis”, a déclaré Alderoty.

Le XRP était autrefois la troisième plus grande crypto-monnaie, avec une valeur marchande de 120 milliards de dollars au début de 2018. Cependant, il a fortement chuté depuis, au milieu de l’examen réglementaire américain et d’un ralentissement plus large de bitcoins et d’autres monnaies numériques.

La semaine dernière, l’effondrement de l’échange cryptographique FTX de Sam Bankman-Fried a envoyé les crypto-monnaies en chute libre. La société d’investissement de Bankman-Fried aurait utilisé les fonds des clients FTX pour effectuer des transactions risquées, a rapporté CNBC précédemment. La société a sombré dans une crise de liquidité alors que les clients exigeaient des retraits et que l’échange rival Binance abandonnait son accord non contraignant pour acheter l’entreprise.

Bankman-Fried a déclaré qu’il était devenu “trop ​​confiant” et “insouciant” alors qu’il faisait de FTX un mastodonte de 32 milliards de dollars. Il a dit qu’à sa connaissance, il pensait que FTX avait accumulé environ 5 milliards de dollars d’effet de levier, alors qu’en réalité, il était d’environ 13 milliards de dollars.

Alderoty a déclaré que la faillite de FTX était “un appel à l’action pour que les centres économiques responsables travaillent pour bien faire les choses”.