La start-up chinoise de voitures électriques Li Auto livre plus que Xpeng en juin

BEIJING – La start-up américaine de voitures électriques Li Auto a signalé plus de livraisons que Xpeng en juin, plaçant ce dernier à la dernière place du mois parmi un trio de constructeurs automobiles chinois suivis de près.

Li Auto a déclaré vendredi avoir livré le mois dernier 7 713 unités de son seul modèle sur le marché, le SUV Li One. La start-up chinoise a déclaré que ce chiffre marquait un nouveau sommet mensuel. Li One est plus hybride puisqu’il est livré avec un réservoir de carburant pour recharger la batterie et prolonger l’autonomie.

Xpeng a déclaré que ses livraisons pour juin avaient également établi un record mensuel, à 6 565 véhicules. La société a déclaré que la majorité des livraisons concernaient sa berline P7, par rapport à son SUV G3.