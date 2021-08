La start-up chinoise de voitures électriques Li Auto livre plus de voitures que Xpeng

Li Auto a déclaré dimanche avoir livré 8 589 véhicules Li One en juillet, un record mensuel. Le SUV Li One est le seul modèle de l’entreprise sur le marché. La voiture est livrée avec un réservoir de carburant pour charger la batterie, prolongeant l’autonomie de 180 kilomètres d’environ 620 km (385,35 miles).

Cela signifie que Li Auto a livré 549 voitures de plus que Xpeng le mois dernier, après avoir livré plus de 1 000 voitures de plus que Xpeng en juin.

Les livraisons de Nio pour juillet n’étaient pas disponibles lundi matin. La société devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 11 août.

Les régulateurs chinois et américains ont intensifié leur surveillance des sociétés chinoises cotées aux États-Unis le mois dernier.

Certaines sociétés comme Xpeng ont également coté des actions à Hong Kong, en partie pour se couvrir contre les risques sur le marché de New York. Les actions cotées à Hong Kong de la start-up ont chuté de plus de 4% depuis une offre qui a levé environ l’équivalent de 1,8 milliard de dollars début juillet.

Un peu plus d’une semaine plus tard, Xpeng a annoncé que son troisième modèle et sa deuxième berline, la P5, se vendraient pour aussi peu que 160 000 yuans (25 000 $). C’est moins que le prix de départ du modèle 3 de Tesla en Chine à 250 900 yuans. Les livraisons du P5, décliné en six versions, devraient débuter au quatrième trimestre.

— Arjun Kharpal de CNBC a contribué à ce reportage.