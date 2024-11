La start-up chinoise Cosmoleap obtient un financement pour une fusée dotée d’un système de récupération de baguettes

HELSINKI — La société de lancement chinoise Cosmoleap a obtenu plus de 100 millions de yuans pour le développement de sa fusée réutilisable Yueqian et d’un système de récupération inspiré de SpaceX.

Cosmosaut annoncé plus de 14 millions de dollars de financement le 1er novembre. Shenergy Chengyi, une entreprise publique basée à Shanghai qui se concentre sur les investissements innovants, Tiangchuang Capital, une société d’investissement axée sur les technologies émergentes, la société de capital-risque Baiyan Fund, Legend Capital, une société de capital-risque. société de capitaux soutenant les progrès technologiques, et l’investisseur Zhang Chao a participé au cycle de financement.

Cosmoleap, de son nom complet Beijing Dahang Transition Technology Co., Ltd., a annoncé son existence et le début de ses opérations en mars 2024. La société se concentre sur le développement d’un lanceur réutilisable, à faible coût et de haute fiabilité. L’objectif est de « soutenir la construction de l’Internet par satellite », faisant probablement référence aux projets de mégaconstellation de la Chine.

Son objectif est d’organiser un vol d’essai de la fusée « Yueqian » ou « Leap » en 2025 ou 2026. Une vidéo d’animation accompagnant l’annonce de financement indique que l’entreprise suit une méthode d’atterrissage à tour et « baguettes » récemment démontrée pour la première fois. par SpaceX avec son système Starship.

La fusée Yueqian, alimentée au méthane, sera cependant beaucoup plus petite. Il aura un diamètre de 4,0 mètres et une longueur de 75 mètres. Sa capacité de charge utile sur une orbite à 1 000 km d’altitude à des fins de constellation sera de 10 460 kilogrammes lorsqu’elle sera consommable, ou de 6 280 kg lorsque le premier étage sera récupéré.

La société prévoit également une fusée de 126 mètres de long, capable de transporter 100 tonnes sur la même orbite une fois dépensée, ou 36 tonnes une fois réutilisée. Le premier lancement est prévu vers 2030.

Les investisseurs de Cosmoleap ont exprimé leur conviction que l’entreprise peut bénéficier de la chaîne d’approvisionnement spatiale commerciale construite entre 2015 et 20203, tout en tirant le meilleur parti de l’avantage des retardataires.

L’entreprise entre dans un domaine déjà occupé par les entités commerciales Landspace, Galactic Energy, Space Pioneer, iSpace et Deep Blue Aerospace, entre autres, les spin-offs publiques CAS Space et Espaceainsi que des fusées réutilisables Longue Marche développées par CASC.

Un représentant de Cosmoleap a fait une présentation lors du récent Congrès international d’astronautique à Milan, en Italie. Apparemment incompatible avec son apparent début d’exploitation, la présentation abstrait indique que le lanceur commercial réutilisable de taille moyenne a, « après trois années de conception détaillée et d’essais au sol approfondis », un premier vol prévu pour 2025.

Le gouvernement central chinois a désigné l’espace commercial comme un secteur stratégique émergent et l’a considéré comme une priorité. Les provinces et les villes chinoises élaborent des plans d’action pour attirer et soutenir les entreprises et les clusters spatiaux.

Entreprise Nom de la fusée Type de fusée Principales caractéristiques/remarques iSpace Hyperbole-3 Oxygène méthane-liquide Capacité de charge utile de 8 500 kg en orbite terrestre basse (LEO) ; premier vol prévu pour 2025. Espace terrestre Zhuque-3 Méthalox Capacité de charge utile jusqu’à 21 000 kg en LEO. Acier inoxydable. Premier vol prévu pour 2025. Énergie Galactique Pallas-1 Kérosène-oxygène liquide Capacité de charge utile de 5 000 kg vers LEO, ou de 3 000 kg sur une orbite héliosynchrone (SSO) de 700 km. Espace CAS Cinétique 2 Kérolox Capacité de charge utile de 7 800 kg pour 500 km SSO. Aérospatiale bleu profond Nébuleuse-1 Kérolox Capacité de charge utile de 1 000 kg à 500 km SSO ; 2 000 kg à LEO. Premier vol prévu fin 2024. Pionnier de l’espace Tianlong-3 Kérolox Comparable au Falcon 9 en termes de capacité de lancement ; des plans pour un premier étage réutilisable. Époque spatiale XZY-1 Méthalox 7 000 kg à 1 100 km. Acier inoxydable. Premier vol en 2025. Orientespace Gravité-2 Kérolox 25 600 kg à LEO. Premier vol en 2025 ; des plans pour un premier étage réutilisable. CASC Divers Divers Travailler sur des fusées réutilisables, notamment un lanceur de nouvelle génération à capacité humaine, un avion spatial et le lanceur super lourd Longue Marche 9. Cosmosaut Saut Méthalox 10 460 kg à 1 000 km lorsqu’il est consommable, ou 6 280 kg lorsque le premier étage est récupéré. Comprend un système de récupération de tour de type « baguettes » ; premier vol en 2025 ou 2026. Liste non exhaustive des fusées réutilisables chinoises prévues (Crédit : Andrew Jones/SpaceNews).

