La start-up aide les entreprises à éviter les pièges du travail à partir de n’importe où

Alors que de plus en plus d’employés s’installent dans le travail à distance à plus long terme, les entreprises sont confrontées à une grande complexité en matière de fiscalité et de conformité aux lois du travail.

L’option pour le travail à distance évolue d’un avantage à une option incontournable dans le recrutement de talents.

Un rapport récent a révélé qu’un nombre croissant de professionnels quittaient leur emploi s’ils n’avaient pas la possibilité de travailler à distance.

Cela signifie plus de possibilités pour les professionnels, en particulier dans l’industrie technologique, de choisir où ils travaillent et, par conséquent, plus de pression sur les entreprises pour qu’elles soient agiles et réactives aux demandes des travailleurs et aux responsabilités que cela implique.

Pour une start-up comme Boundless, une plate-forme de gestion de la conformité fiscale et sociale des travailleurs à distance, quel que soit leur emplacement, cela a représenté une opportunité.

Fondée en 2019 à une époque où le recrutement à distance n’était pas la norme qu’elle est aujourd’hui, la société irlandaise a rapidement rencontré une forte augmentation de la demande.

« Nous n’avons pas forcément vu ou compris immédiatement le niveau d’impact des délocalisations par choix [early in the pandemic], où les individus ont réévalué leur situation personnelle et ont voulu déménager », a déclaré le PDG Dee Coakley à CNBC.

Il s’agissait d’un mélange de personnes choisissant de retourner dans leur pays d’origine ou recherchant un changement de rythme dans un nouveau pays pour elles-mêmes ou pour élever leur famille.

« Il y a eu une énorme quantité de mouvements dans le monde et pour nous, une grande partie des flux entrants que nous recevons maintenant proviennent d’entreprises où des gens viennent vers eux et demandent à déménager. »

La demande pour ces outils se reflète dans l’intérêt des investisseurs avec la start-up portugaise Remote, qui fournit des services similaires, levé récemment 150 millions de dollars.