Arsenal est sur le point de perdre le défenseur très apprécié Reuell Walters après avoir rejeté l’offre d’un nouvel accord.

Walters est avec Arsenal depuis novembre 2020 et a remporté le prix Academy Scholar of the Year pour la saison 2022-23. Il a fait 80 apparitions pour les moins de 18 ans, les moins de 19 ans et les moins de 21 ans du club et a été en marge de la première équipe de Mikel Arteta.









Le joueur de 19 ans, qui peut jouer au poste d’arrière central et d’arrière droit, a participé aux deux dernières tournées de pré-saison avec le groupe d’Arteta, a fait partie des équipes de match à 21 reprises et le club voulait garder lui. Cependant, L’Athlétisme rapporte qu’il a plutôt décidé de refuser un nouvel accord et qu’il partira en tant qu’agent libre cet été.

Le coup pourrait être atténué par une indemnisation qui serait due à Arsenal si Walters commençait à s’entraîner dans un autre club anglais. Il pourra s’entretenir avec d’autres clubs à partir du 18 mai et a déjà été repéré par des équipes de toute l’Europe, ainsi qu’en Premier League et en Championship.

La décision de Walters est le signe d’un jeune ambitieux qui ne veut pas attendre son heure pour une opportunité dans un club en quête du titre en Premier League. Bien qu’il ait atteint la finale de la FA Youth Cup avec les moins de 18 ans de Jack Wilshere l’année dernière et qu’il soit fréquemment sur le banc de l’équipe d’Arteta, il a été frustré de ne pas faire ses débuts.

Arteta a eu tendance à s’en tenir à ses joueurs éprouvés cette saison, ce qui signifie peu de chances pour les prospects de l’académie d’impressionner. Walters, Ethan Nwaneri et Lino Sousa étaient tous inclus dans l’équipe pour le match à l’extérieur d’Arsenal contre le PSV Eindhoven en décembre en Ligue des champions, mais aucun n’est entré sur le terrain lors du match nul 1-1.

Cédric Soares a été choisi pour débuter devant Walters à l’arrière droit dans une équipe très modifiée et il a été remplacé par Declan Rice en seconde période. Néanmoins, Arteta a parlé avec enthousiasme de Walters, Nwaneri et Sousa lors de sa conférence de presse d’avant-match.

Reuell Walters en a assez de regarder depuis le banc des remplaçants ( Alex Burstow/Getty Images)



« Trois grandes perspectives », a-t-il déclaré. « Nous voulons continuer à développer des joueurs de notre système. Ils méritent d’être ici. Nous voulons commencer à leur donner un peu d’expérience car ils ont le talent pour, espérons-le, être très proches de nous. Nous essaierons de leur donner l’opportunité si nous le pouvons.

Il semble maintenant que le manque de ces opportunités ait coûté à Arsenal une jeune star. Alors qu’il était développé à Arsenal, Walters a débuté dans l’académie de Tottenham et a failli rejoindre Manchester United avant que les Gunners ne le recrutent.





Il n’est pas seulement talentueux sur le terrain, avec une compétence à Fortnite qui lui permet de gagner 11 000 $ en une nuit pour avoir créé une carte populaire sur le jeu. Walters a de nombreux abonnés sur YouTube pour son contenu Fortnite, bien qu’il l’ait rappelé pour se concentrer sur le football.

