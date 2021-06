La star « veut une petite fille plus que tout » mais affirme que son père et son équipe « ne la laisseront pas tomber enceinte »

BRITNEY DIT QUE LA CONSERVATOIRE L’EMPÊCHE D’AVOIR DES ENFANTS

Britney a partagé qu’elle voulait avoir des enfants avec son petit ami Sam Asghari.

Cependant, elle a déclaré que sa tutelle l’empêchait d’agrandir sa famille.

Le chanteur a déclaré lors de l’audience virtuelle: « Je veux me marier et avoir un bébé. Je voulais retirer le DIU et avoir un bébé, mais le conservateur ne me laisse pas faire parce qu’ils ne veulent pas que j’aie un bébé.