La star vétéran de Bollywood Dilip Kumar est décédée à l’âge de 98 ans à Mumbai | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran Dilip Kumar est décédé à l’âge de 98 ans, a fait savoir l’ANI mercredi 7 juillet 2021 au matin.

Le décès de l’acteur de Bollywood a été confirmé par le Dr Jalil Parkar, le pneumologue qui soignait Dilip Kumar à l’hôpital PD Hinduja de Mumbai. Connu comme le « roi de la tragédie » de Bollywood, Kumar aurait rendu son dernier soupir mercredi à 7h30. Sa carrière a duré plus de six décennies et il avait joué dans plus de 65 films.

Il était connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme « Devdas » (1955), « Naya Daur » (1957), « Mughal-e-Azam » (1960), « Ganga Jamuna » (1961), « Kranti » (1981) , et « Karma » (1986).

(Ceci est une histoire en développement)