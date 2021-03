Imaginez être capable de construire un footballeur fantastique, en choisissant les meilleurs attributs et traits des plus grandes stars du monde pour construire le joueur offensif parfait.

Beaucoup diront que vous pouvez simplement combiner les forces de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour créer un joueur sans faiblesse, mais lorsque vous examinez plus en profondeur les qualités de l’élite du jeu, même Messi et Ronaldo ne peuvent pas correspondre à certaines des caractéristiques de leurs rivaux. .

Qui est le meilleur en-tête du ballon? Quel joueur a le meilleur pied droit ou gauche? Qui a le rythme le plus fulgurant? Quelle force le rend impossible à contenir pour les défenseurs? Et qui a le meilleur esprit pour voir les choses se dérouler avant qu’elles ne se produisent?

ESPN a tenté de le découvrir en construisant le footballeur composite moderne ultime.

Esprit: Lionel Messi

Le footballeur parfait doit évidemment être capable d’évaluer toutes les situations, de prendre la bonne décision avec une régularité infaillible et de pouvoir changer la direction d’un mouvement et dicter le tempo avec sa capacité à lire le jeu.

Et aucun joueur du football mondial n’a un esprit plus astucieux que Messi. L’attaquant de Barcelone et de l’Argentine est un génie avec le ballon à ses pieds, qu’il s’agisse de choisir le moment de tirer et de marquer ou de délivrer une passe défensive pour un coéquipier.

Le cerveau de Messi lui permet également de tromper ses adversaires et de contrôler le rythme d’un match, le joueur de 33 ans étant toujours capable de faire exploser les équipes avec une accélération rapide dans le dernier tiers. Ses objectifs font souvent la une des journaux, mais sa vision et sa capacité à dicter un jeu sont ce qui le distingue vraiment.

Lionel Messi sait comment ouvrir une défense mieux que tout autre joueur. Photo par Xavier Bonilla / NurPhoto via Getty Images

Titre: Cristiano Ronaldo

Olivier Giroud et Harry Kane méritent une mention pour leur capacité de tête, mais Cristiano Ronaldo est dans une ligue différente de tout le monde. Ce n’est pas simplement la puissance et la direction que Ronaldo est capable de rassembler lorsqu’il se connecte avec une tête, mais son incroyable ressort lui permet de sauter tellement plus haut que n’importe quel joueur autour de lui. Découvrez son but de la tête pour la Juventus contre la Sampdoria en décembre 2019, lorsque l’attaquant portugais a été mesuré comme atteignant une hauteur de 2,56 mètres (8 pieds 3 pouces) pour se connecter avec le centre d’Alex Sandro.

Ronaldo a également marqué une tête mémorable pour le Real Madrid contre Manchester United en février 2013, en devançant Patrice Evra, un effort spectaculaire, le gardien de but David de Gea au Bernabeu.

Cristiano Ronaldo a produit un but de la tête emblématique contre la Sampdoria. Getty

Dans un jeu où les joueurs droitiers constituent la majorité écrasante, comment choisir celui qui a le pied droit le plus puissant?

Toni Kroos a dominé le milieu de terrain pendant une décennie avec le Bayern Munich, le Real Madrid et l’Allemagne avec son répertoire de passes à longue portée, tandis que Cristiano Ronaldo a marqué des centaines de buts avec son pied droit. Mais pour ce qui est de pouvoir marquer, créer et passer de la défense à l’attaque, personne ne peut égaler la sortie du pied droit de De Bruyne.

Le milieu de terrain de Manchester City et de la Belgique est comme un David Beckham des temps modernes avec sa livraison du flanc droit, enregistrant 20 passes décisives en Premier League la saison dernière – la meilleure note en 2019-20, égalant le record de Thierry Henry – et 11 jusqu’à présent. campagne. Il est également une menace avec ses tirs à longue portée et ses coups francs, donc si les autres joueurs ont un pied droit tout aussi destructeur, aucun ne peut égaler De Bruyne lorsqu’il s’agit de posséder le package complet.

Kevin De Bruyne peut inverser une attaque avec son pied droit mieux que n’importe quel autre joueur. Photo de Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via Getty Images

Messi aurait pu dominer cette catégorie, tandis que Gareth Bale aurait également une réclamation en raison de la puissance et du flair qu’il a pu combiner sur son pied gauche. Mais l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah est béni avec le talent artistique du pied gauche et les compétences de dribble de Messi et la puissance de Bale, avec la capacité supplémentaire d’amortir et de manipuler le ballon.

Salah a montré avec Liverpool qu’il pouvait marquer toutes sortes de buts avec son pied gauche – sa frappe contre Chelsea en avril 2019 a mis en évidence la puissance, tandis qu’il a réussi un étourdissement contre la Roma en demi-finale de la Ligue des champions 2018. Salah a également montré sa capacité à marquer avec une touche habile autour d’Ederson pour dink le ballon sur Nicolas Otamendi lors de la victoire en quart de finale contre Man City à l’Etihad.

Lorsque le ballon tombe sur le pied gauche de Salah en vue du but, l’international égyptien est aussi dangereux que n’importe quel joueur de la planète.

Le contrôle du ballon par Mohamed Salah avec son pied gauche est impeccable. Getty

Le football regorge de joueurs dotés d’un rythme incroyable, mais la capacité de se démarquer de ses adversaires n’est vraiment dévastatrice que lorsque le joueur est capable de donner la touche finale, avec un but ou une passe. Marcus Rashford a le rythme, mais l’attaquant de Man United n’a pas encore développé la cruauté que Mbappe a pu fusionner avec sa vitesse sur le terrain.

Mbappe a toujours été une machine volante – le journal français Le Figaro l’a classé comme le joueur le plus rapide du football mondial l’année dernière – et il est l’un des meilleurs attaquants de la Ligue des champions depuis son entrée en scène à l’âge de 18 ans avec Monaco en 2017. Son rythme et ses buts ont été déterminants dans le triomphe de la France en Coupe du monde en 2018 et il reste l’attaquant le plus puissant du Paris Saint-Germain, malgré la présence de l’attaquant brésilien Neymar au Parc des Princes.

Mbappe est l’exemple parfait de la façon dont le rythme peut être si destructeur s’il est associé à une touche finale tranchante.

La capacité de finition instinctive de Kylian Mbappe ne peut être égalée. Alex Caparros / UEFA via Getty Images

Un attaquant peut avoir une multitude de talents, mais s’il n’est pas assez fort pour repousser les défis physiques des défenseurs, ses qualités ne le mèneront que si loin. Un manque de force ne sera jamais un problème pour Haaland, l’attaquant du Borussia Dortmund et de la Norvège commençant à réécrire le règlement des meilleurs avant-centres du monde.

Haaland, 20 ans, est déjà une figure imposante, mesurant 6 pieds 4 pouces – beaucoup plus grand que des rivaux tels que Robert Lewandowski (6 pieds 1) et Harry Kane (6 pieds 2 pouces). La perspective effrayante pour les défenseurs est que l’ancien adolescent du FC Salzburg continue de grandir. Et cette réalité est évidente en regardant Haaland.

Il y a dix-huit mois, il a fait irruption sur scène avec Salzbourg alors qu’il était adolescent dégingandé, mais à Dortmund, il est visiblement devenu plus grand et plus fort. Lorsqu’il est à plein régime, son rythme et sa force le rendent imparable et il apprend maintenant à faire rebondir les défenseurs sur lui quand il déchire la moitié adverse.

Erling Haaland a la force de retenir n’importe quel adversaire. Mateo Villalba / Images de sport de qualité / Getty Images

Mouvement: Robert Lewandowski

L’art de pouvoir échapper aux défenseurs et créer de l’espace est un élément clé des meilleurs attaquants du monde et des joueurs comme Sergio Aguero et Edinson Cavani ont connu de longues carrières grâce à leur mouvement dans le dernier tiers du terrain. Mais personne ne fait mieux que Robert Lewandowski du Bayern Munich qui, même à 32 ans, est toujours capable de perdre des défenseurs mieux que quiconque avec un léger mouvement ou une fausse course dans la surface de réparation.

L’international polonais tombe profondément et entraîne les défenseurs de l’opposition sur toute la largeur de la surface de réparation, se déplaçant constamment pour drainer l’énergie et la concentration de son marqueur.

Il a également la force physique et l’éthique de travail nécessaires à chaque buteur de haut niveau et il peut diriger le ballon avec les meilleurs d’entre eux.

Mais la meilleure qualité de Lewandowski est son mouvement et c’est pourquoi il reste l’attaquant n ° 1 du Bayern.