La star terrifiée de Love Island craint pour sa santé après une épidémie mortelle de streptocoque alors qu’elle est frappée par la maladie

AMBER Gill a été terrifiée la nuit dernière à l’idée qu’elle pourrait avoir le streptocoque A après être tombée malade.

La gagnante de Love Island, 25 ans, a déclaré aux fans qu’elle ne se sentait vraiment pas bien et elle a été avertie que cela pourrait être quelque chose de plus grave.

Amber a partagé une photo d’elle-même avec un visage courageux et a écrit: «J’ai été une mauvaise fille tout au long du week-end et aujourd’hui.

«Pensez que mes amygdales ou mes glandes sont enflées à f ** k. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne s’annonce pas bien.

Quelqu’un a rapidement répondu: «Veuillez consulter un médecin au sujet du streptocoque A et de la scarlatine. Les charges qui circulent et les symptômes sont similaires à ceux de l’amygdalite.

Amber terrifiée a dit à ses abonnés : « Je vais commencer à crier, à pleurer et à vomir.

« Mon soignant m’a quitté ce matin alors ne me traumatisez pas quand je suis seul.

“Je ris mais je ne plaisante pas non plus.”

Amber a continué à rassurer les fans qu’elle consulterait un médecin si elle continuait à ne pas se sentir bien.

On sait que neuf enfants sont morts de la maladie – qui ne provoque généralement qu’un léger mal de gorge et de la température, mais peut mettre la vie en danger.

Le streptocoque A est une bactérie qui peut causer des maladies bénignes comme des maux de gorge et des infections cutanées, y compris l’amygdalite, la cellulite, l’impétigo et la scarlatine.

Le Dr Jeff Foster du Sun a déclaré que le streptocoque A est l’un des bogues les plus courants que les médecins voient chez les enfants chaque année, mais qu’il est actuellement en augmentation.

Il a déclaré: «Il se trouve couramment chez les enfants de moins de dix ans et se propage par des gouttelettes et des contacts étroits – par des crachats, des éternuements, de la toux et en touchant des surfaces infectées. C’est de la même façon que vous attraperiez un rhume.

«Vous pouvez avoir des cas bénins où les enfants ont de la température et des maux de gorge. Si cela devient la scarlatine, ils auront une éruption cutanée, qui ressemble à du papier de verre, environ quatre ou cinq jours après le début de la température, et des joues rougissantes.

«Cette année n’est pas une nouvelle variante. C’est l’effet post-Covid car les enfants n’ont pas été exposés aux insectes pendant deux ans.