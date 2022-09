La star tchétchène de l’UFC affronte son rival brésilien dans une salle de gym (VIDEO)

Khamzat Chimaev se prépare à affronter Nate Diaz à l’UFC 279

La sensation de l’UFC Khamzat Chimaev semble s’être fait un ennemi de l’ancien challenger au titre des poids moyens Paulo Costa après un affrontement dans le gymnase, et a également averti Nate Diaz et son camp de faire des cascades lors de leur conférence de presse avant leur confrontation à Las Vegas ce week-end. .

Chimaev, d’origine tchétchène, se prépare pour le plus grand combat de sa vie, l’UFC 279, où il affrontera le légendaire Diaz dans le combat principal qui, espère-t-il, lui donnera une chance de remporter le titre des poids welters et son détenteur Leon Edwards s’il l’emporte.

Simultanément, le prétendant 11-0 a également fait campagne chez les poids moyens et veut également y devenir champion.

Et dans des images filmées, Chimaev pourrait être sur le point de rencontrer un gros scalp dans la division de l’ancien prétendant au titre Paulo Costa, qui a tenté en vain de relever le dirigeant actuel Israel Adesanya de la couronne en 2020, tout en apparaissant comme s’il avait un accord pour marquer avec le roi du mème brésilien.

Alors que Costa semble avoir terminé une séance d’entraînement dans l’octogone avec le coéquipier de Diaz et ancien challenger pour le titre des poids mi-moyens de l’UFC, Jake Shields, Costa se dirige vers Chimaev et son entourage de l’autre côté de la cage au Las Vegas Performance Institute de l’UFC.

“Avez-vous dit que vous vouliez me baiser?” demande Chimaev, auquel Costa répond calmement : “Je veux te combattre, veux-tu me combattre ?”

Cela rend Chimaev furieux, il doit alors être retenu par ses collègues et dit : “Je veux te baiser maintenant, p ***y boy. P ***y brésilien.”

On dirait que Chimaev et Costa s’y sont mis à l’UFC PI pic.twitter.com/5CzMjFF9Zw —Jason Williams (@jasoneg33) 6 septembre 2022

Se moquant de Costa pour avoir été cogné par derrière par Adesanya dans leur match, Chimaev a demandé : “Qu’est-il arrivé à Israël, il t’a baisé le cul, ouais?”

“Je suis là maintenant, tu as dit que tu allais me baiser. Tu es p***y maintenant,” affirme Chimaev.

On pense que Costa a irrité Chimaev en prédisant que Diaz lui infligera sa première défaite et en qualifiant également le combattant basé à Stockholm de faux gangster.

“Je pense que Nate Diaz va le battre, Nate est un vrai gangster”, Costa a fait remarquer dans une récente vidéo Instagram. “Chimaev se dit un vrai gangster, mais c’est juste un Tchétchène gastronomique. Ce n’est pas un vrai gangster, f ** k ce gars. Nate Diaz va le baiser, je suis avec Nate toute la journée. F ** k ce gourmet tchétchène.

“Si Chimaev bat Nate Diaz, nous pouvons le faire [fight] pour mon dernier, “ a déclaré Costa, qui, comme Diaz, n’a plus qu’un combat sur son contrat UFC et pourrait tester l’agence libre.

Pour Shields, cependant, le point de Costa a été prouvé par la posture de Chimaev mais ne mettant pas réellement son argent là où se trouve sa bouche et jetant les mains sur Costa.

“S’il avait voulu combattre Paulo, il aurait couru là-dedans et aurait commencé à se balancer sur lui, sans se tenir à l’extérieur de la cage et dire:” Battons-nous maintenant. Battons-nous maintenant. “” Boucliers signalés à MMA Junkie

“Cela semblait un peu faible. Je suppose que c’est pourquoi il était contrarié parce que Paulo l’a traité de faux gangster, et c’était un exemple parfait de lui comme étant un faux gangster”, Shields a également dit.

Ailleurs, “Borz”, comme Chimaev est connu, a mis en garde Diaz contre toute tentative lors de leur conférence de presse d’avant-combat prévue jeudi, où il est certain qu’il y aura beaucoup de bavardages.

“En fait, quand il parlera, je vais être honnête avec vous, je ne comprends pas tellement,” Chimaev a avoué à ESPN.

“Je ne pense pas que le gars parle bien anglais. Il fume trop, c’est pourquoi son anglais est un peu différent. Mon anglais n’est pas parfait non plus.

“[But] On verra ce qu’il se passe. Je vais m’amuser et m’asseoir là. S’il veut se battre avec son équipe, j’aurai genre 20 gars avec moi. On va se battre avec lui, toutes les équipes… J’aimerais que ça arrive, quelque chose de fou.”

“S’ils veulent se battre avant (samedi), f ** k l’argent frère, je vais me battre avec eux.

“J’aime me battre. C’est ce que j’aime, mon travail est de me battre. Je suis né pour la guerre. Je suis, à l’intérieur, un guerrier… quand les combats arrivent, vous ne vous souciez pas de l’argent, combattez simplement. On verra ce qu’il se passe,” Chimaev a insisté.

“Une chose aussi, son équipe est vieille, mon frère. Mon équipe est fraîche. Son équipe est toujours handicapée, mon frère,” a conclu le joueur de 28 ans.

Samedi à la T-Mobile Arena, cependant, ce ne sont que deux hommes qui s’affrontent avec Diaz promis un combat pour le titre contre Edwards par l’Anglais lui-même malgré le fait que le président Dana White montre une préférence pour une revanche entre Edwards et l’ancien champion détrôné Kamaru Usman.