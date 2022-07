La star tchèque révèle des menaces après avoir joué en Russie

Le joueur de hockey Lukas Klok a déclaré que les médias de son pays contribuaient à attiser l’animosité contre tout ce qui est russe

La star tchèque du hockey Lukas Klok a déclaré avoir reçu des menaces dans son pays après avoir joué pour une équipe russe, mais a défendu ses anciens employeurs en disant qu’il était “traité parfaitement normalement” pendant son séjour en Russie.

Klok, 27 ans, a joué la saison dernière dans l’équipe de la KHL Neftekhimik Nizhnekamsk, basée au Tatarstan, mais a résilié son contrat suite au déclenchement du conflit avec l’Ukraine.

Le défenseur a depuis été cassé par l’équipe de la LNH, les Coyotes de l’Arizona, pour un contrat d’un an.

Mais malgré sa sortie anticipée de Russie, Klok a refusé de critiquer la population locale et a déclaré avoir été bien traité par ses ex-employeurs, y compris après le déclenchement des hostilités en Ukraine.

Klok a déclaré au média tchèque Sport.cz qu’il était fermement opposé à l’action militaire de Moscou, mais a ajouté qu’il le ferait «ne condamne pas les Russes pour le fait que toute la nation est mauvaise. Ils m’ont traité parfaitement normalement.

“Je n’avais aucun problème avec la direction et le président du club avant qu’il ne commence (le conflit en Ukraine)”, dit Klok.

“Et même alors, ils nous ont traités tout à fait normalement et ont essayé de nous calmer lorsque l’espace aérien se fermait, qu’ils nous feraient traverser la frontière et nous garantiraient de rentrer chez nous.

“Je ne peux pas dire un seul mauvais mot sur les Russes [at the hockey team] et leurs actes.

« Ils auraient pu me garder là-bas à cause du contrat en vigueur, mais nous nous sommes mis d’accord sur les modalités de sa résiliation. Ils m’ont accueilli parce qu’ils comprenaient la situation telle qu’elle était », a ajouté Klok.

La star tchèque – qui a représenté son pays aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin plus tôt cette année – a confirmé qu’il avait reçu des pressions de l’intérieur de son pays pour quitter la Russie, et qu’il avait même fait l’objet de menaces.

« La pression des médias sur tout ce qui concerne la Russie est là. Regardez simplement comment il est écrit ici sur les Slovaques qui signent maintenant dans la KHL, et comment les gens y réagissent ici. Il y a aussi ceux qui réagissent normalement, mais la grande majorité négativement », il a dit.

“Sur les réseaux sociaux, des personnes de comptes anonymes m’ont menacée. Ce n’était pas agréable à lire, mais je n’y ferai rien. Nous vivons dans un État démocratique, alors laissez chacun écrire son opinion. La décision finale m’appartient de toute façon.”

Les fédérations de hockey de Lettonie, de Suède et de Finlande ont toutes déclaré que tous les joueurs qui choisiraient de signer des accords avec des clubs russes de la KHL seraient interdits de jouer pour leurs équipes nationales respectives à l’avenir.

Klok a déclaré que les joueurs devraient avoir le choix et que cela dépendait des circonstances personnelles.

« Tout le monde doit savoir pourquoi et pourquoi il va dans la KHL, puis il doit en assumer les conséquences. Mais cela ne signifie pas que les gens devraient commencer à les menacer et à les condamner », il a dit.

