La concurrente Richardson n’a pu que regarder de loin les rivaux Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce se rencontrer en finale, la championne de 2016 conservant son titre en battant le record des Jeux de 33 ans de Florence Griffith-Joyner pour prendre d’assaut victoire en 10,61 secondes.

Thompson-Herah a même eu le temps de lever le bras avant de franchir la ligne alors qu’elle devenait la deuxième femme la plus rapide de l’histoire, certains commentateurs et téléspectateurs suggérant qu’elle avait reçu des félicitations sensiblement sourdes et tardives de ses compatriotes, y compris la troisième place. Shericka Jackson.

Leur absente américaine frustrée avait demandé plus tôt si elle avait « manqué » à la pièce maîtresse, ce qui a conduit à des accusations de manque de respect malgré la réaction admirative de Richardson à la course à couper le souffle.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Elaine Thompson Herah (@fastelaine)

Félicitations aux dames de la Jamaïque pour le grand ménage. Des femmes noires puissantes et fortes qui dominent le sport. ✨ – Sha’Carri Richardson (@itskerrii) 31 juillet 2021

« , a répondu la quatrième femme américaine la plus rapide de l’histoire, dont la suspension d’un mois pour son test positif pour la substance interdite a expiré à la fin de la semaine. « Des femmes noires puissantes et fortes qui dominent le sport. »

Richardson a été accusée par certains d’avoir fouillé ses rivales dans le passé, et les stars de la musique Beenie Man et Nicki Minaj ont semblé la viser alors qu’elles célébraient un podium unanimement vert, noir et jaune.

| @NICKI MINAJ fait de l’ombre à la star montante de la piste Sha’Carri Richardson (@itskerrii) après avoir été suspendue de la compétition #Jeux olympiques. Nicki la dénonce également sur Instagram : « Some stinkin gyal cyah raconte » Le rappeur de 38 ans est-il fou des tweets des jeunes athlètes ? 👀 pic.twitter.com/p4RUlw4S7p – #1 Source de rap féminin (@TheFemaleSource) 31 juillet 2021

| La star de la piste trinidadienne Michelle-Lee Ahye (@Leeahye) suggère que @NICKI MINAJ n’a félicité la Jamaïque 🇯🇲 que dans le #Jeux olympiques pour contrarier Sha’Carri Richardson (@itskerrii)La rappeuse de 38 ans a refusé de féliciter les coureurs de son pays d’origine 🇹🇹👀 pic.twitter.com/LKdf5nHk6D – #1 Source de rap féminin (@TheFemaleSource) 31 juillet 2021

« Comment wi fi mademoiselle yuh? » a demandé le favori du dancehall, ajoutant le hashtag ‘Jamaica’.

Le sommet des charts Minaj a retweeté le message de Beenie Man, qualifiant la réalisation du trio de « reine tingz ».

Comment wi fi manquez-vous ??? #Jamaïque 🇯🇲🇯🇲🇯🇲🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 – Beenie Man (@KingBeenieMan) 31 juillet 2021

#QueenTingz les salopes ne peuvent pas s’identifier. Et ça va ️🇯🇲🇯🇲🇯🇲😛 pic.twitter.com/s1ytkEMUEp – BEAM ME UP SCOTTY MIXTAPE OUT MAINTENANT ️🎀🦄♥️ (@NICKIMINAJ) 31 juillet 2021

« Vous ne pouvez pas comprendre, les salopes, et ce n’est pas grave. » a-t-elle ajouté, ajoutant plus tard : « Certains gyal cyah puants racontent. »

Richardson a décrit Minaj, né à Trinidad, comme « un peu ennuyeux » dans le passé, et menaçant de bloquer les fans qui « postent Nicki toute la journée ».

Votre publiciste vous a fait tweeter ça, hein ? pic.twitter.com/2FsnNP1K4N – Nikkibaby (@ohsoyournikki) 31 juillet 2021

toute la négativité sous un tweet élevant d’autres femmes noires est très étrange lmao — (。•̀ᴗ-)✧ (@bxzoldyck) 31 juillet 2021

« Toute la négativité sous un tweet élevant d’autres femmes noires est très étrange », a ri un fan, provoquant une réponse d’un autre : « Peut-être que si elle avait tweeté cela plus tôt au lieu de son premier tweet, les réponses auraient été différentes. »

Un critique a dit à Richardson : « Je me demandais si vous connaissiez le mot félicitations. C’est ce que nous recherchions lorsque Shelly [ran] 10.6 [seconds], au lieu de parler de vous-même. »

En leur nom, nous vous remercions et prenons votre commentaire dans l’esprit auquel il était destiné. Vous nous avez montré plus tôt votre véritable esprit. Nous espérons sincèrement que ce nouveau poste signifie que vous avez l’aide d’un publiciste, d’un thérapeute ou d’un médecin. Toute la Jamaïque vous souhaite également bonne chance. – DeborahHicklingGordon (@debhickG) 1er août 2021

Revenez vers moi quand elle s’excusera pour ce qu’elle a dit à propos de ces mêmes femmes dans le passé. Ce n’est pas parce qu’elle a embauché une personne chargée des relations publiques pour finalement agir comme une personne décente qu’elle nie ce qu’elle a fait auparavant. – Auteur Sasha Strachan (@sasha_author) 1er août 2021

Certains étaient plus favorables. « Merveilleux tweet d’une belle jeune femme, » a réagi un contributeur de Richardson. « Certains d’entre vous sur [social media] besoin d’une aide sérieuse.

« Sha’Carri a tweeté quelque chose de positif et vous voilà tous avec le taureau. Si vous ne l’aimez pas, faites défiler et passez à autre chose. »

Un Jamaïcain a dit : « En leur nom, nous vous remercions et prenons votre commentaire dans l’esprit auquel il était destiné. Vous nous avez montré plus tôt votre véritable esprit.

Merveilleux tweet d’une belle jeune femme ! Certains d’entre vous ont besoin d’une aide sérieuse ! Sha’Carri a tweeté quelque chose de positif et vous voici tous avec le taureau ! Si vous ne l’aimez pas, faites défiler et passez à autre chose ! – Tamra (@mai2tys) 31 juillet 2021

Peut-être que si elle avait tweeté cela plus tôt au lieu de son premier tweet, les réponses auraient été différentes. – shantelee Brown (@brownshantelee) 1er août 2021

« Nous espérons sincèrement que ce nouveau poste signifie que vous avez l’aide d’un publiciste, d’un thérapeute ou d’un médecin. Toute la Jamaïque vous souhaite également bonne chance. »

Thompson-Herah a admis après la course qu’elle lisait des commentaires négatifs et les utilisait comme motivation, et Fraser-Pryce, qui est maintenant mère et vétéran de quatre Jeux olympiques, a avoué qu’il y aurait des larmes à son retour à la maison.

« Chaque fois que je monte sur la piste, c’est pour gagner, mais cette fois ce n’était pas la volonté de Dieu », elle réfléchit. « Je suis toujours aussi reconnaissant d’être en dehors de ce moment historique.

« Monter sur le podium lors d’un un-deux-trois pour la Jamaïque à deux reprises est une énorme bénédiction. »