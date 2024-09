La star surprenante qui s’est fait prendre en train de fumer de l’herbe avec Rob Lowe dans les années 80

Potins et actualités sur le divertissement provenant du réseau de contributeurs de Newsweek

Rob Lowe a un jour été arrêté par la police parce qu’il fumait de l’herbe avec Michael J. Fox, âgé de 25 ans.

L’acteur de 60 ans s’est souvenu de cette histoire folle de 1986 en parlant avec Ted Danson dans l’épisode du mercredi 28 août de Là où tout le monde connaît votre nom podcast.

« Nous avons été arrêtés pour excès de vitesse, et aussi parce que Michael J. Fox et moi fumions de l’herbe sur le toit du bus Greyhound », a raconté Lowe en riant, racontant l’histoire qui s’est déroulée à l’époque où il avait environ 22 ans. Elle s’est produite lors d’un voyage en caravane rempli de stars pour la mesure anti-toxique Prop 65.

Rob Lowe assiste au Fox Upfront 2024 au Ritz-Carlton Nomad le 13 mai 2024 à New York. En août 2024, il se souvient avoir été arrêté pour avoir fumé de l’herbe avec Michael J. Fox.

Rob Lowe assiste au Fox Upfront 2024 au Ritz-Carlton Nomad le 13 mai 2024 à New York. En août 2024, il se souvient avoir été arrêté pour avoir fumé de l’herbe avec Michael J. Fox.

Roy Rochlin/Getty Images



« Il y a eu une tournée en bus à travers la Californie pour la Proposition 65, qui visait à nettoyer notre système d’eau, et tout le monde sur la planète y a participé », a déclaré le porte-parole. 9-1-1 : L’Étoile solitaire acteur expliqué. Il a été organisé par Chicago et Laque pour cheveux producteurs Craig Zadan et Neil Meron.

Parler avec le UPI Cette année-là, Fox a exprimé sa passion pour cette cause. « C’est un sujet très clair », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’avoir le droit de savoir à quoi vous êtes exposé. »

« Le policier nous a arrêtés, et c’était comme une voiture de clown », a raconté Lowe à Danson. « En sont sortis Whoopi Goldberg, Cher, Judd Nelson, Michael J. Fox, Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick, Robert Downey Jr., Jane Fonda, Danny Glover. »

Lorsque Danson a demandé ce qui avait attiré l’attention du policier, Lowe a avoué que ce n’était probablement pas seulement l’excès de vitesse. « Michael et moi avions ouvert la trappe de secours et nous fumions de l’herbe », a-t-il déclaré.

En repensant à son aventure environnementale, Lowe a déclaré qu’il « adorait faire tout ça », même s’il trouve aujourd’hui un peu idiot de centrer son action sur les célébrités.

« Vous savez, quand vous voulez fermer une centrale nucléaire, les deux personnes les mieux placées pour le faire sont certainement Meg Ryan et moi », a plaisanté Lowe. « Je veux dire, vous savez que cela vous fera repenser vos priorités énergétiques lorsque nous arriverons. »