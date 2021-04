Alors que d’autres skateurs se sont arrêtés pour reprendre leur souffle, l’aspirant olympique sud-africain Brandon Valjalo a avancé et a dévalé la rampe suivante, a glissé le long d’un rail et a tourné en l’air.

Atterrissant gracieusement sur ses pieds, le joueur de 22 ans était visiblement mécontent de sa technique et est reparti pour un autre tour.

Un soleil bas, fin de l’automne après-midi, brillait sur le skatepark parrainé par l’église dans la banlieue aisée de Sandton à Johannesburg. De jeunes athlètes, certains torse nu, se sont lancés vers le ciel, faisant tourner et claquant le béton alors qu’une petite foule applaudissait derrière une clôture grillagée.

Valjalo, cheveux blonds ondulés tirés en arrière en queue de cheval, était l’attraction principale.

Valjalo n’est que deux événements de la représentation de l’Afrique du Sud aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, où le skate sera pour la première fois un sport médaillé.

Le processus de qualification, interrompu pendant un an en raison de la pandémie, devrait reprendre en mai.

Les places sont garanties pour le top 20 mondial – loin de la 49e place de Valjalo.

Mais le skateur est toujours « assez confiant » qu’il fera partie de l’alignement olympique.

En tant que numéro un en Afrique, il est susceptible de se qualifier en tant que représentant du continent quel que soit son classement mondial.

Le rêve devient réalité

Valjalo est monté pour la première fois sur une planche à l’âge de trois ans, quand il a trouvé la vieille planche à roulettes de son frère dans le garage.

À neuf ans, il se passionne pour le sport renégat qui fleurit sur les trottoirs américains et européens depuis les années 1960.

Le skateboard, c’est « la liberté de faire tout ce que l’on veut », a déclaré Valjalo à l’AFP.

«Chaque jour, vous oubliez que vous le faites, parce que vous l’aimez», dit-il avec un sourire.

Valjalo a participé à sa première compétition professionnelle en 2013, à l’âge de 14 ans, et a remporté un championnat un an plus tard.

Trophée après trophée, Valjalo s’est frayé un chemin jusqu’à remporter les championnats d’Afrique en 2017, ce qui lui a valu des invitations à affronter l’élite européenne.

Représenter l’Afrique du Sud aux Jeux olympiques sera un «honneur», a déclaré l’athlète, qui admire la star du basket LeBron James et le footballeur Cristiano Ronaldo.

«Depuis que je suis enfant, je voulais atteindre le summum du skate de compétition», a-t-il rayonné.

« C’est un rêve devenu réalité. »

Rues « croustillantes »

Valjalo s’est entraîné dans des skateparks à travers le monde, de la Californie à sa propre cour arrière.

Mais ce sont les rues sud-africaines «croustillantes» qui ont perfectionné ses compétences.

Né et élevé à Johannesburg, Valjalo s’est souvenu de longs trajets dans une ville en proie à la criminalité de rue pour trouver de bons spots de skate.

Il l’a comparé à l’entraînement sur le sable pour courir plus vite sur l’herbe.

Les skateurs ne sont pas d’accord sur la question de savoir si la discipline doit être traitée comme un sport de compétition ou laissée à la rue, là où elle est née.

Mais Valjalo a fait valoir que le street board et les compétitions «artistiques» étaient tous deux importants, ajoutant que les Jeux olympiques donneraient plus de visibilité au sport.

«Ils ont vu cela… avoir tellement de valeur pour les spectateurs et (c’est) tellement divertissant pour les gens à regarder», a déclaré Valjalo, qui compte 28 000 abonnés sur Instagram.

Les jeux effaceront également l’image des skateurs de «parias qui aiment aller dans les parcs et fumer de l’herbe», a-t-il ajouté, et lui donneront un cachet d’approbation «comme un vrai travail».

