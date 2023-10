La star strictement se lance dans la rangée de show fix alors qu’il qualifie le score des juges de « ridicule »

La star de STRICTY, Brendan Cole, a qualifié la note des juges de « ridicule ».

Le spectacle de danse de la BBC est revenu sur nos écrans le mois dernier – et cette année, les célébrités ont placé la barre haute avec leurs scores jusqu’à présent.

Brendan Cole a révélé ce qu'il pensait de la note des juges

Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Shirley Ballas et Anton Du Beke font partie du jury

Layton Williams et Nikita Kuzmin ont reçu 36 points pour leur quickstep samedi soir, et Amanda Abbington et Giovanni Pernice en ont reçu 32 pour leur salsa.

Brendan, qui a participé à l’émission de la BBC entre 2004 et 2018, pense que même si Layton aurait facilement pu obtenir un score de 40 au total, certains des autres ont été récompensés trop haut.

S’adressant au Sun au nom de Sky Bingo, Brendan a déclaré : « Layton Williams aurait facilement pu marquer quatre dix – c’était tellement bon.

«Si ce n’est pas le meilleur chiffre que Strictly ait jamais vu, alors très proche et c’est la deuxième semaine.

« Ce sont deux gars qui dansent ensemble, ce qui donne à un ensemble un aspect vraiment cool – c’est tout un exploit, c’est tout un exploit.

«Je pense que les notes étaient bien trop élevées dans tous les domaines [for the other couples] et évidemment Les [Dennis’] deux – c’était à peu près vrai.

« Vous ne pouvez pas simplement lancer ces chiffres ridicules parce que vous n’avez nulle part où aller dans les semaines suivantes et si vous donnez un sept ou un huit pour quelque chose qui manque de technique et de performance, simplement parce que cela semble C’est bien de le faire, alors vous n’êtes pas dans le bon travail.

Le danseur professionnel a ensuite expliqué son opinion sur la notation actuelle du juge.

Brendan a déclaré : « Vous pouvez le regarder [unjustified scoring] de l’un des juges – Anton [Du Beke] J’ai obtenu un huit pour quelque chose qui n’était pas plus d’un six dans mon esprit.

«Craig a mis le doigt sur la plupart des chiffres, sauf un ou deux pour moi.

« Les juges sont là pour jouer un rôle, leur rôle est de critiquer les chiffres, pas de les féliciter.

« Il y a trop d’éloges – il faut des critiques objectives, il n’est pas nécessaire qu’elles soient méchantes.

« Les couples ont besoin de savoir où ils ont bien fait et où ils ont mal tourné et pour les couples, il est vraiment important de savoir où ils se situent par rapport aux autres couples. »

Cela survient après que la star a avoué qu’il « se sentait désolé » pour les célébrités de cette année parce que Layton était dans l’alignement.

Au cours de la première semaine, il a marqué 29 points après avoir interprété la samba et la semaine dernière, il a dominé le classement.

Brendan a déclaré : « Leyton est un artiste professionnel.

« Je sais qu’il n’a jamais fait de danse de salon auparavant, mais il y a trop de différence entre lui et les autres.

« Je suis désolé pour le reste car ils ne peuvent même pas rivaliser avec cela actuellement. «

Strictly Come Dancing continue ce week-end sur BBC One et iPlayer.