AJ Pritchard et sa petite amie Abbie Quinnen ont été surpris en train de « bafouer les règles de Covid-19 » hier soir alors qu’ils faisaient la fête avec le cousin et les amis de la star de Strictly lors d’une soirée à Kensington.

Le groupe a passé une grande partie de la nuit dernière à Jako London, un lieu de location privé à High Street Kensington, avant d’arriver séparément à l’appartement du cousin d’AJ, bien qu’il ne soit pas autorisé à se mélanger dans d’autres ménages.

AJ, 26 ans, et Abbie, 23 ans, sont arrivés vers 23 heures et ont été vus partir vers 1 heure du matin.

Londres est actuellement soumise à des restrictions de niveau 2, ce qui signifie que les gens ne peuvent se rencontrer socialement avec leurs amis et leur famille à l’intérieur que s’ils ont formé une bulle de soutien ou s’ils vivent ensemble, à moins qu’une exemption légale ne s’applique.

On ne sait pas si la paire est dans une bulle de soutien avec le cousin d’AJ, mais d’autres ont été vus arriver avant leur départ.

Dans les zones d’alerte élevée, des bulles de soutien peuvent se former avec un seul ménage si vous êtes le seul adulte de votre maison, vous vivez avec une personne handicapée, vous vivez avec un enfant de moins d’un an ou vous vivez avec un enfant qui est moins de 5 ans avec un handicap.

Ceux qui enfreignent les règles peuvent recevoir un avis de pénalité fixe de 200 £ pour la première infraction, doublant pour chaque autre infraction jusqu’à 6400 £.

AJ a été photographié portant une chemise blanche associée à un pantalon noir et une paire de chaussures élégantes alors qu’il tenait la main d’Abbie, qui portait une robe en cuir ceinturée, un long manteau et des talons hauts.

Le couple a également été vu plus tôt ce mois-ci en train de profiter d’un mois de rendez-vous à Covent Garden avec AJ arborant un pull noir et une paire de jeans gris foncé.

La star de la télévision, qui a terminé à la sixième place de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! L’autre moitié.

Abbie portait une mini-robe à carreaux avec des bottes noires pour son rendez-vous avec AJ avec la paire portant des masques faciaux alors qu’ils montaient dans un taxi.

Il suit MailOnline révélant que l’ancienne star de Strictly a offert des cadeaux à Abbie et lui a réservé un week-end romantique après son passage au château.

Le danseur a acheté des roses, du parfum et des bougies à Abbie qui lui ont été livrés alors qu’il participait à des épreuves exténuantes pour le spectacle ITV.

La danseuse professionnelle Abbie, qui pense qu’AJ est « The One », a déclaré qu’elle était « devenue folle » sans son petit ami à ses côtés lors de son passage dans le camp gallois.

Elle avait précédemment déclaré à MailOnline: « Je suis tellement désespérée de le voir – je deviens folle, j’ai l’impression d’être perdue sans lui.

«Tout ce que je veux faire, c’est le serrer dans mes bras et l’embrasser – ça fait trop longtemps maintenant! Je peux vraiment voir qu’il me manque.

« Pendant qu’AJ était au château, il m’a organisé des cadeaux que j’aurais pendant son séjour là-bas pour montrer qu’il pensait toujours à moi.

« Il a réservé Soho Farmhouse, nous y allons donc en décembre pour quelques nuits, donc je suis vraiment excité pour cela.

« Il était si mignon et très, très romantique, j’ai aussi eu de magnifiques roses, des bougies et du parfum. »

MailOnline a contacté le représentant d’AJ pour commentaires.