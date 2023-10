La star strictement affirme qu’Amanda Abbington « ne fait pas confiance à Giovanni Pernice », affirmant que « les frictions sont évidentes »

Une star de STRICTEMENT a affirmé qu’Amanda Abbington « ne fait pas confiance » à son partenaire professionnel Giovanni Pernice.

L’ancien danseur professionnel Brendan Cole a souligné un problème apparent avec le duo.

L'ancien danseur professionnel Brendan Cole a souligné un problème apparent avec le couple.

Il a affirmé que l’actrice Amanda, 49 ans, ne faisait pas confiance à Giovanni et que tous les signes étaient là.

Brendan, 47 ans, a révélé : « Avec Amanda [Abbington] et Giovanni [Pernicei]ils parlaient vraiment de la confiance.

« Il y a eu un moment très révélateur – Giovanni a dit : ‘Tu me fais confiance ?’ et elle a dit quelque chose du genre « Bien sûr que je te fais confiance », mais en même temps, elle détournait le regard – pour moi, le langage corporel est tout.

Il a continué à dire à Sky Bingo : « Vous pouvez savoir si quelqu’un ment – ​​pendant qu’elle le dit, elle détourne littéralement le regard, donc je pense qu’elle ne lui fait pas confiance.

« Il se pourrait qu’elle ne fasse pas confiance à ses motivations dans la série, qu’elle ne fasse pas confiance à sa façon de faire les choses – les frictions dans la relation sont réelles. »

Cela survient après que Brendan, qui a quitté Strictly Come Dancing en 2018, ait déclenché une dispute avec les juges de l’émission.

Il a déclaré que la performance d’Amanda samedi avait chuté vers la fin de la routine.

Brendan a ensuite critiqué Craig, Shirley, Motsi et Anton pour ne pas l’avoir mentionné, car ils ont plutôt loué les ascenseurs d’Amanda.

Il a expliqué : « Elle a fait un signal vers la fin, et les juges ne l’ont pas remarqué, ce que j’ai trouvé intéressant.

« C’était l’un des éléments clés de son numéro, ça a commencé avec force, elle était incroyable [and] elle avait l’air fantastique. Et puis d’un coup, il est tombé vers la fin.

« Tout ce dont ils parlaient, c’était des remontées mécaniques fantastiques – ils en ont fait une ou deux vraiment belles. »

Strictly Come Dancing continue ce week-end sur BBC One et iPlayer.

Brendan a également déclaré que la performance d'Amanda samedi avait chuté vers la fin de la routine.