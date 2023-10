La star strictement a subi un coup dur quelques heures avant le spectacle après avoir lutté contre une maladie

La star de STRICTLY Come Dancing, Jody Cundy, a reçu l’ordre de respecter les nouvelles règles d’entraînement après avoir atterri à l’hôpital avec une infection.

Cela survient après que l’athlète paralympique de 44 ans et partenaire Jowita Przystal ait subi un nouveau coup dur en étant nommé favori des bookmakers pour quitter la compétition ce week-end.

Pennsylvanie

Jody Cundy et Jowita Przystal ont reçu un coup dur sur Strictly après sa récente maladie[/caption]

Les stars ont terminé au bas du classement de la troisième semaine – et Zara McDermott, qui a atterri lors de la danse de la troisième semaine, est la prochaine à quitter la compétition selon les probabilités.

Le cycliste Jody, qui a été amputé d’une jambe quand il avait trois ans, a été transporté à l’hôpital au début du mois lorsqu’il s’est réveillé au milieu de la nuit et a constaté que sa jambe était enflée et infectée.

Pour éviter d’autres déplacements chez A&E, il a été contraint de réduire ses formations, ce qui pourrait le désavantager.

Il a déclaré : « Trois heures, c’est la séance d’entraînement (cycliste) la plus longue que j’ai jamais faite.

« Nous n’avons pas vraiment roulé pendant trois heures entières… nous avons dansé pendant sept heures d’affilée. Et j’ai été dans la jambe tout le temps.

«C’est aussi une mise en charge. J’ai juste transpiré dans la jambe, je n’en ai pas pris soin, puis ça est devenu un peu douloureux et puis ça s’est infecté.

Il a poursuivi : « Nous veillons à retirer la jambe toutes les deux heures, à la nettoyer et à nous assurer que tout va bien. »

Jowita a ajouté sur Strictly : It Takes Two : « Nous faisons plus de pauses.

«Je suis donc l’infirmière Jowita. Nous effectuons 15 minutes de ménage. Je dis « il est maintenant temps d’enlever la jambe ».

« Alors on fait ça, on nettoie, on s’assure que tout va bien. Si quelque chose lui dérange le genou, « d’accord, arrête, soigne Jowita à la rescousse ». Je me dis « d’accord, nous devons le réparer ». Nous nous en occupons. Jusqu’ici, tout va bien. »

Jody s’est précipité à l’hôpital et a reçu des antibiotiques, mais n’a pas pu remettre ses prothèses de jambe parce que son membre était très enflé.

Il a ajouté à l’animatrice Janette Manrara : « Ça guérit et ça va mieux. Le gonflement a diminué un peu plus.

Jody a ajouté plus tard qu’il espérait être de retour sur la piste de danse ce week-end.

Au cours de la deuxième semaine, Jody et Jowita ont exécuté un quickstep élégant sur I’m Sitting On Top Of The World de Bobby Darin pour leur première représentation.

Ils ont marqué 21 points auprès des juges, Shirley Ballas déclarant qu’il avait le « meilleur cadre » des concurrents jusqu’à présent.

La semaine dernière, ils ont reçu une note globale de 20 de la part des juges et se sont classés en bas du classement.

Strictly Come Dancing revient ce soir sur BBC One et BBC iPlayer.