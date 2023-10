La star stricte Zara McDermott révèle tout ce qu’elle fait pour éviter un dysfonctionnement embarrassant de sa garde-robe lors de l’exposition

La beauté de STRICTLY Come Dancing Zara McDermott a fait entièrement confiance à l’équipe de costumes de la série pour empêcher ses courbes de déborder de tenues étriquées.

L’habituelle réalisatrice de télé-réalité et documentariste, en partenariat avec le beau danseur professionnel italien Graziano di Prima, a révélé qu’elle se sentait plus autonome dans ses paillettes chaque semaine.

Zara McDermott a fait entièrement confiance à l’équipe de costumes de Strictly pour empêcher ses courbes de déborder de tenues étriquées[/caption] Pennsylvanie

Zara photographiée avec son partenaire professionnel Graziano di Prima[/caption] Pennsylvanie

Zara a déclaré : « Vous êtes littéralement attaché, donc rien ne sort. Tu fais un tour de robe avant pour t’assurer que tout reste parfait’[/caption]

Elle a déclaré : « Vous êtes littéralement attaché, donc rien ne sort. Vous faites un tour de robe avant pour vous assurer que tout reste parfait.

« Je suis vraiment heureux de porter ce que l’équipe décide de porter. Espérons que cette confiance corporelle augmentera de semaine en semaine.

« Je n’ai jamais utilisé mon corps de cette façon. Je n’ai jamais dansé auparavant, c’est donc un énorme pas hors de ma zone de confort. Je suis juste heureux de voir ce qu’ils créent pour moi chaque semaine.

Zara, 26 ans, qui compte près de deux millions de followers sur les réseaux sociaux, est le premier ancien Love Islander de Strictly, après avoir participé à l’émission de rencontres ITV2 en 2018.

Mais il semble qu’elle n’ait pas encore trouvé ses marques, puisque le week-end dernier, elle s’est retrouvée parmi les deux dernières aux côtés de l’animatrice de radio Nikita Kanda, même si elle a survécu.

Dans une interview exclusive avec The Sun dimanche, Zara a déclaré : « C’est étrange, parce que vous quittez votre danse sur une hauteur aussi élevée.

«J’étais tellement content de moi-même et de la façon dont j’avais fait – comment nous avons fait – puis la réalité s’est installée. C’était effrayant, un moment vraiment effrayant et ancré, mais ce sentiment de s’en sortir. . . Je pleurais.

« Il y a eu cette vague de soulagement et de gratitude. Vous ne pouvez pas prendre une semaine pour acquise : si vous commencez à penser aux semaines à venir, vous n’apprécierez jamais le moment présent.

«Je prends tout au jour le jour. Je ne pense pas que quiconque veuille partir – tout le monde est incroyable. Tout ce que je peux faire, c’est travailler de mon mieux. Nous avons consacré des heures à l’entraînement – ​​hier, nous l’avons fait de 8h à 21h – nous travaillons très dur.

« Je repars de zéro chaque semaine donc j’ai beaucoup de travail à faire. Je ne peux qu’être satisfait de ce que j’ai fait chaque semaine et ne pas m’inquiéter de la suite.

Graziano, 29 ans, souligne le dévouement de Zara à l’entraînement, ajoutant : « En six séries de Strictly, je n’ai jamais vu quelqu’un faire autant de travail.

« Elle a été incroyable, elle m’a même demandé de faire plus d’heures. Le plus important, c’est qu’elle a fait de son mieux et quoi qu’il arrive, je serai heureux.

Hier soir, le couple a interprété la valse viennoise.

Zara remercie Graziano d’avoir construit sa confiance sur la piste de danse, en disant : « Cette routine, et Graziano a fait un travail incroyable, est un tremplin pour ma confiance car on peut sourire et rire sur la piste de danse, mais c’est une chose sérieuse. .

« Prendre un personnage chaque semaine va m’aider car il y a un côté performance dans la danse. Je travaille sur l’audace et l’attitude.

Zara sort avec Sam Thompson de Made In Chelsea depuis quatre ans et a déclaré : « Il nous soutient tellement. Il est venu à nos répétitions l’autre jour. Je sentais que nous avions besoin d’un peu d’énergie. Il est arrivé à toute vapeur et nous a donné un bon remontant après-midi.

Sam, 31 ans, s’est également lié avec Graziano, le mettant en vedette dans plusieurs de ses vidéos comiques sur les réseaux sociaux. Graziano, marié à la danseuse professionnelle italienne Giada Lini, a déclaré : « J’aime tellement Sam.

« L’énergie qu’il nous donne, il nous capte beaucoup. Il criait : « Bébé, c’est tranchant ». Il est très compétitif.

Quant aux nerfs, Zara a déclaré : « Si vous dites à quelqu’un qui n’a jamais dansé auparavant que vous allez danser devant des millions de personnes à la télévision nationale en direct ce samedi, vous pourriez facilement vous laisser submerger par cette pensée.

« J’essaie juste d’avancer les choses étape par étape dans mon esprit pour ne pas me submerger. »

Passionnée de gym, Zara a d’abord été choquée par la difficulté de l’entraînement. Elle a déclaré : « Au cours de la première semaine, mon corps était en morceaux absolus. Je sais ce que ça fait d’avoir des douleurs musculaires, mais ce sont des muscles dont j’ignorais même l’existence.

Zara, qui a réalisé des documentaires sur la vengeance pornographique et le viol, espère que les fans de ses programmes seront inspirés en la regardant danser à la télévision.

Elle a déclaré : « Je passe tellement de temps avec des jeunes femmes qui sortent de leur zone de confort, me parlant de quelque chose qui les a vraiment troublée, partageant leur expérience et se mettant devant une caméra.

« Mes documentaires sont mon travail et je ne ressens pas cette nervosité. Mais pour eux, c’est la chose la plus importante qu’ils aient jamais faite, et je suis tellement inspiré par le fait qu’ils ont vécu cette expérience avec moi, qu’ils m’ont fait confiance et qu’ils ont trouvé leur confiance.

« Ils m’inspirent chaque jour. C’est ma façon de sortir de ma zone de confort. Je veux montrer aux gens qu’ils ressentent la peur et qu’ils le font quand même. »

Adam un acte de gaz

La star de WATERLOO ROAD, Adam Thomas, ressemble au parfait gentleman en cravate et queue-de-pie blanches – même s’il admet qu’il n’est pas toujours bien élevé.

L’acteur de 35 ans, qui a marqué 32 points hier soir dans sa valse avec sa partenaire Luba Mushtuk, 33 ans, a déclaré qu’il avait l’habitude de briser le vent autour de sa femme Caroline Daly, mais qu’il gardait le cap pendant les répétitions.

Adam Thomas et sa partenaire Luba Mushtuk dans l’émission[/caption]

Il a déclaré sur son podcast Mancs On The Mic : « Normalement, je laisse tomber.

«Mais parce que je m’entraîne avec une partenaire Strictly, quand elle est partie, honnêtement, je sors. Je trouve juste qu’il est très difficile de tenir le coup. »

Jody doc traite lors d’un voyage à l’hôpital

Le paralympien Jody Cundy a déclaré que les médecins étaient stupéfaits lorsqu’ils l’ont soigné à l’hôpital.

Le cycliste, 45 ans, et sa compagne Jowita Przystal, 29 ans, ont reçu l’ordre de respecter de nouvelles règles d’entraînement après avoir été transportés à l’hôpital lorsque sa jambe est devenue enflée et infectée.

Jody, qui avait trois ans lorsque sa jambe a été amputée, a déclaré : « Les médecins sont de grands fans de Strictly, donc ils étaient heureux de nous soigner et de prendre soin de nous lorsque nous y sommes allés. »