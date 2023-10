La star stricte Zara McDermott fond en larmes lors d’une émission en direct alors qu’elle s’ouvre sur une « semaine difficile » après un drame de danse

Zara McDermott de STRICTLY Come Dancing a fondu en larmes ce soir alors qu’elle parlait de la « semaine difficile » qu’elle a eue après avoir participé au dance-off la semaine dernière.

L’ancienne star de Love Island et son partenaire se sont retrouvés parmi les deux derniers la semaine dernière.

bbc

Zara et Graziano Di Prima ont époustouflé les juges ce soir avec leur valse viennoise[/caption] bbc

Zara est devenue émue en parlant de la « semaine difficile » qu’elle a vécue[/caption]

Cependant, l’ancienne candidate de Love Island s’est assurée de tout donner sur scène ce soir.

Zara et son partenaire Graziano Di Prima ont interprété la valse viennoise.

Contrairement aux critiques de la semaine dernière, les juges leur ont tous fait part de commentaires positifs après leur performance.

Craig Revel Horwood a déclaré : « Je pensais que c’était un peu un kangourou de brousse, j’entends par là sautillant, de haut en bas. Mais je sais que cela peut être réglé.

Shirley Ballas a ensuite déclaré au couple que c’était leur « meilleure danse jusqu’à présent » dans la série.

« Venant des deux derniers, vous méritez une coche supplémentaire pour cela. Bravo », a félicité Shirley.

Zara a retenu ses larmes après avoir entendu les commentaires des juges, révélant que cela avait été une « semaine difficile » pour elle.

« Oui, je pense que j’aurais pu me laisser abattre cette semaine, ou j’aurais pu l’utiliser comme un moyen de trouver un peu plus de feu et j’ai travaillé si dur cette semaine », a déclaré la star.

Réprimant ses larmes, Zara a félicité Graziano et a déclaré qu’il était son « rock absolu ».

Elle a poursuivi en disant que la danseuse professionnelle l’avait gardée « positive » pendant ce qui aurait pu être une « semaine émouvante ».

Zara a poursuivi: « Je me sens vraiment soulagée d’avoir terminé cette danse car c’est ma préférée au monde. »

En ce qui concerne la notation, les juges leur ont attribué un score impressionnant de 28 points.

Zara a crié d’excitation en s’exclamant : « Oui !

Claudia a déclaré : « Vous devez être aux anges. »

« J’ai reçu mes sept premiers de Craig », a déclaré Zara.

Sam Thompson, le petit ami de Zara depuis quatre ans, a révélé la « vraie raison » pour laquelle il lui a été interdit de voir ses apparitions en direct dans les studios de la BBC.

Zara a dit à Sam de regarder l’émission de la BBC depuis chez lui plutôt que depuis le studio – mais c’est pour une bonne raison.

Sam a expliqué pourquoi sur Hits Radio, en disant: « Si vous vous demandez pourquoi vous ne m’avez pas vu dans le public Strictly, on m’a dit de rester à la maison. »

Il a poursuivi : « Zara et moi avons convenu que je pouvais faire plus de dégâts depuis le canapé – j’entends par là recueillir plus de votes ! »

Comme les membres du public de Strictly Come Dancing ne peuvent pas apporter leur téléphone en studio, la star a expliqué qu’en restant à la maison, il pouvait encourager davantage de fans à voter pour Zara.

Il a ajouté : « Je peux aller sur Instagram et dire ‘Votez pour Zara !’ parce que le public réel du studio n’est pas autorisé à apporter son téléphone dans le studio.

« Vous ne pouvez rien faire en studio avec votre téléphone, alors nous avons pensé lancer une attaque sur plusieurs fronts avec moi sur le canapé à la maison. »

Le joueur de 31 ans a également ajouté avec effronterie que ce n’était « pas la pire chose au monde » car Strictly Come Dancing est « un spectacle assez long » – trois heures.

« Je vais être honnête, ce n’est pas la pire chose au monde parce que c’est un spectacle assez long – ça fait trois bonnes heures ! », a partagé Sam.

bbc

Zara a retenu ses larmes[/caption]