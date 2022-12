La star stricte Oti Mabuse récolte 2 millions de livres sterling grâce à DEUX bousculades secondaires secrètes qui ne sont jamais mentionnées à la télévision

La star de STRICTLY Come Dancing, Oti Mabuse, récolte 2 millions de livres sterling grâce à deux agitations secondaires secrètes qui ne sont pas mentionnées à la télévision.

La danseuse de 32 ans a encaissé 1,5 million de livres sterling grâce à son travail à la télévision, aux médias et à la publicité au cours de la dernière année.

Oti Mabuse gagne de l’argent grâce à deux bousculades secrètes[/caption]

La star est devenue célèbre sur Strictly[/caption]

Son entreprise, nommée Pure Mabuse Entertainment Ltd, a gagné la somme impressionnante de contrats publicitaires comme la société alimentaire Premier Protein et un contrat de livre.

Et elle a ajouté 500 000 £ supplémentaires à cela en vendant des cours de danse aux fans.

En plus de cela, la superbe star récupère environ 3 000 £ par publication Instagram et tire des revenus de son compte YouTube populaire.

Et les créanciers à payer en un an – le bureau des impôts – affichent un chiffre de 240 481 £, qui est basé sur un revenu cinq fois supérieur à ce chiffre et, avec les dépenses et les coûts déduits, son entreprise aura réalisé un chiffre d’affaires d’environ 1,5 £. M.

Il ne fait aucun doute que la star a été un visage ferme sur nos écrans ces dernières années, surtout après avoir remporté Strictly avec l’opprimé Bill Bailey et avec la star du savon Kelvin Fletcher.

Oti a également signé un accord pour non pas un mais deux livres d’images, avec le premier, intitulé Dance with Oti, célébrant la danse, le mouvement et exprimant vos sentiments.

Le livre enseignera également aux lecteurs une routine de danse simple en 10 étapes.

Discutant de son travail avec les éditeurs, la star a partagé : « Je suis incroyablement fière et ravie de travailler avec l’équipe de Walker Books sur mon premier livre pour enfants.

« Cela a toujours été ma passion de faire danser les enfants : ce premier livre est un moyen facile pour les mamans et les papas de faire bouger leurs enfants, de parler de leurs sentiments et, espérons-le, de s’amuser. J’ai hâte que vous le lisiez tous l’année prochaine.

Cela vient comme il a été révélé qu’Oti est sur le point de faire un retour en vol pour frapper l’émission de la BBC Strictly.





Oti fera un bref retour pour chorégraphier une routine pour ses collègues professionnels pour lancer la semaine musicale.

Oti a travaillé aux côtés de la chorégraphe Nikki Trow et a décrit le concert comme une “opportunité incroyable”.

Elle a fait partie du spectacle de danse de la BBC pendant sept ans et est la seule professionnelle à avoir remporté le concours deux années consécutives.

En plus de cela, elle a été juge sur The Greatest Dancer pour deux séries en 2019 et 2020 et a présenté Morning Live.

Cette année, elle a rejoint le jury de Dancing on Ice, ce qui a conduit à supposer que c’était la dernière étape de son départ de Strictly.

