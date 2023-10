La star stricte Nikita Kanda révèle qu’elle a subi une blessure secrète quelques jours seulement avant d’être licenciée

L’ANCIENNE star de Strictly Nikita Kanda a révélé qu’elle avait subi une blessure secrète quelques jours seulement avant d’être expulsée de la compétition.

La jeune femme de 28 ans a été la deuxième à être éliminée de l’émission avec son partenaire professionnel Gorka Marquez après avoir échoué à impressionner les juges avec leur jive.

Getty

Nikita Kanda a révélé qu’elle avait été blessée quelques jours avant d’être exclue de Strictly[/caption] BBC

Nikita Kanda et Gorka Marquez ont quitté le concours de danse dimanche[/caption]

Dans l’épisode de dimanche soir, le présentateur du BBC Asian Network a affronté la redoutable danse contre la star de Love Island Zara McDermott et son partenaire Graziano Di Prima avec leur paso doble.

Les deux couples ont de nouveau exécuté leurs routines dans le but d’impressionner les juges, mais c’est Zara qui a été sauvée par les quatre juges, renvoyant Nikita chez elle.

Mais maintenant, Nikita a révélé qu’elle avait subi une blessure cachée juste un jour avant de livrer cette routine décevante.

Rejoignant Fleur East dans It Takes Two pour discuter de leur départ de la série, Nikita s’est réjouie d’assumer le rôle de Cher dans le film Clueless de 1995.

Elle a déclaré : « Je me suis tellement amusée, c’est tellement emblématique. C’est [set in the] Années 1990, je suis un bébé des années 90.

« J’ai vraiment juste accepté le rôle dans lequel j’ai l’impression, et il m’a vraiment aidé chaque semaine avec ma confiance en moi, mon impertinence, mon jeu d’acteur. »

C’est à ce moment-là que la personnalité de la télévision a révélé qu’elle s’était tordue la cheville alors qu’elle était à la répétition générale de vendredi soir (6 octobre).

«Je me suis même blessé au pied la veille et je pense juste que je dois m’en sortir.

« J’ai un pansement maintenant, ce n’est pas très glamour sous les paillettes.

« Mais tu sais quoi? Je voulais juste me donner à 100% parce que c’est pour cela que vous êtes là.

« Il faut tout donner et j’ai l’impression que c’est ce que nous avons fait, et nous nous sommes bien amusés et je suis vraiment triste que nous n’ayons pas été à l’entraînement aujourd’hui.

« C’était vraiment bizarre de retourner à la radio et de ne pas le rencontrer après l’entraînement. »

Avec l’aide de Gorka, Nikita a continué à partager son amour pour le spectacle alors qu’elle « tombait lentement amoureuse de la danse ».

Elle a déclaré : « J’ai vraiment commencé à tomber amoureuse chaque semaine de la formation et à apprendre différentes choses.

« Je me retrouve à le faire maintenant dans la cuisine ou quand je suis en déplacement, c’est juste en moi maintenant et tu [Gorka] m’a vraiment aidé avec ça.