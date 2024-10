La star stricte Nick Knowles a déclaré que les femmes du Nord-Est étaient des munters et lorgnaient les seins des femmes pendant le tournage de DIY : SOS

La star de STRICTLY, Nick Knowles, a déclaré que les femmes du Nord-Est étaient des « munters » lors d’une conversation sordide avec un jeune travailleur caritatif, a-t-on affirmé hier soir.

Le favori de la télévision, 62 ans, aurait fait une série de remarques obscènes et offensantes à l’égard de la femme et aurait lorgné ses seins pendant le tournage de l’émission de la BBC DIY SOS: The Big Build.

3 Un jeune travailleur caritatif affirme que Nick Knowles a lorgné ses seins et a dit que des femmes du Nord-Ouest pendant le tournage de DIY SOS

3 La femme, qui prétend s’être sentie mortifiée, a décidé de s’exprimer après avoir regardé Knowles sur Strictly avec la pro de la danse Luba Mushtuk. Crédit : Yoshitaka Kono/@yoshitakakono /©Radio Times

Cela a laissé la travailleuse de soutien de 33 ans embarrassée et mortifiée, a-t-elle affirmé.

La mère d’un enfant a déclaré qu’elle avait été interviewée par Knowles en 2018 pour un épisode de l’émission sur la rénovation d’une maison pour une famille avec un jeune enfant handicapé.

Elle prétend qu’il est arrivé tard après avoir bu la nuit précédente – et qu’il s’est ensuite retrouvé dans une camionnette.

Knowles aurait eu la gueule de bois, avait l’air pire et puait l’alcool et les cigarettes rassis après avoir fait la fête à North Shields Fish Quay.

EN SAVOIR PLUS SUR NICK KNOWLES

Lorsque la jeune femme de 26 ans a laissé tomber son micro sur son chemisier, la star aurait déclaré : « C’est dommage que ce ne soit pas une caméra. »

Et tout en racontant sa grande soirée, elle affirme qu’il a qualifié les femmes de North Shields de « munters » et a déclaré qu’elle était la « première belle femme qu’il avait vue » dans le Nord-Est.

Elle a déclaré au Sun : « J’étais mortifiée. Il m’a humilié de manière très personnelle devant tout l’équipage. C’était offensant. Il était à la fin de la cinquantaine. Il était tellement inapproprié et je me sentais rabaissé.

« J’avais hâte de le rencontrer et il a gâché toute l’expérience pour moi. »

La femme, qui a demandé à ne pas être identifiée, a déclaré qu’elle ne l’avait pas interpellé à ce moment-là. Elle a déclaré: «Je me souviens avoir juste ri et me sentir mal à l’aise. Il y avait d’autres personnes autour et tout le monde était là pour faire une bonne action pour une petite fille. Je ne voulais pas gâcher ce moment spécial.

La femme, qui a posé pour une photo avec la star, a déclaré qu’il ne l’avait pas touchée et qu’il ne lui avait pas fait de avance.

Nick Knowles révèle son avenir dans Strictly après sa blessure au bras

Elle a dit qu’une fois les caméras tournées, il s’est soudainement transformé en mode showman.

Elle a déclaré : « Devant la caméra, il apparaît comme un gars gentil et sensible, mais d’après mon expérience, il est une personne très différente dans la vraie vie. »

La star a vu qu’elle portait une bague de fiançailles et aurait tenté de la dissuader de se marier, affirmant que cela n’avait pas fonctionné pour lui.

Elle a dit qu’elle avait décidé de s’exprimer après avoir regardé Knowles sur Strictly avec la pro de la danse Luba Mushtuk, en disant: « Cela m’a mis tellement en colère de le voir danser. »

Claire Barber, gourou des relations publiques, a déclaré : « Dire cela à propos des femmes du Nord-Est est une réflexion sur ses valeurs concernant les femmes dans leur ensemble. »

La BBC a refusé de commenter, mais a déclaré qu’elle « s’oppose à tout comportement inapproprié et qu’elle met en place des processus robustes si des problèmes sont soulevés ».

Hier soir, Knowles a déclaré qu’il avait rencontré des centaines de personnes au cours de son travail et qu’il ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il se souvienne de ce qu’il avait dit à toutes les personnes qu’il a rencontrées.