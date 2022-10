La star stricte Kym Marsh admet avoir peur de vomir en direct à la télévision en raison de nausées et de vertiges “paralysants” pendant les répétitions

KYM Marsh a été frappé par des nausées et des étourdissements «paralysants» lors des répétitions de Strictly – et craint de vomir lors de l’émission en direct.

L’ancienne star de Coronation Street, 46 ans, qui est jumelée avec Graziano Di Prima, souffre de vertige visuel après avoir développé un problème avec son oreille interne.

Kym Marsh a été frappé par des nausées et des étourdissements «paralysants» lors des répétitions de Strictly – et craint de vomir lors de l’émission en direct[/caption]

Le vertige visuel conduit à un système d’équilibre “sensible” qui peut être facilement submergé par un environnement visuel changeant rapidement – comme des lumières vives ou un déplacement sur un escalator ou une autoroute en mouvement.

Et des sources affirment que l’animateur de BBC Morning Live a été à plusieurs reprises au bord des vomissements en pratiquant la valse viennoise, qui implique une rotation intense.

Elle l’a interprété lors de l’émission en direct d’hier soir.

Une source de l’émission a déclaré hier soir: “Kym a lutté contre les nausées et les étourdissements toute la semaine, et parfois elle s’est sentie vraiment horrible, bien qu’elle ait essayé de le minimiser.

“La valse viennoise implique une énorme quantité de rotations et il n’y a pas moyen de contourner cela – elle a donc dû se battre.

“Son partenaire Graziano a essayé de lui faciliter la tâche, mais il y a eu beaucoup de sorts difficiles et de larmes, et elle a failli vomir plusieurs fois.

“Elle avait peur d’être malade, ou même de s’évanouir, quand ils ont dansé toute la routine. Mais c’est une soldate et elle était déterminée à passer.

Kym et Graziano, qui ont dansé sur Runaway de The Corrs hier soir, ont impressionné les juges lors de leurs débuts avec un jive animé sur Yes de Merry Clayton.





Et la routine lui a valu les éloges du jury – bien que son partenaire Graziano ait admis plus tard qu’il était déçu que Craig Revel-Horwood ne leur ait marqué qu’un quatre.

S’exprimant lors de l’émission dérivée It Takes Two vendredi, il a admis que “à part Craig”, il était très satisfait de leur place dans le classement.

Pendant ce temps, Kym – qui jongle entre la série et le tournage pour son rôle dans la prochaine reprise de Waterloo Road par la BBC – a admis avoir eu du mal cette semaine.

Elle a dit à l’hôte Rylan Clark: “Je tourne et tourne… à un moment donné de la routine, c’est si rapide, puis il veut se lever et en faire un seul, ce que je ne peux pas faire dans le meilleur des cas. .

Lorsque Rylan lui a demandé si la routine était devenue plus facile, elle a répondu : « Non » avant d’ajouter à la hâte : « Non, c’est le cas, c’est le cas. Il a quand je suis avec lui (Graziano).

“Mais c’est quand vous venez de finir de tourner et que vous devez faire le peu par vous-même… Je vais juste faire de mon mieux, parce que c’est tout ce que je peux faire.”

Pendant ce temps, son compatriote James Bye dit qu’il ne se contente pas de suivre les ordres de sa partenaire Amy Dowden – sa femme Victoria fait également claquer le fouet[/caption]

Pendant ce temps, son compatriote James Bye dit qu’il ne se contente pas de suivre les ordres de sa partenaire Amy Dowden – sa femme Victoria fait également claquer le fouet quand il est à la maison.

L’EastEnder, qui joue Martin Fowler, a raconté comment Victoria regardait des vidéos de ses routines et le réprimandait pour ne pas s’être entraîné encore plus longtemps.

Il a dit: «On pourrait penser que je pourrais m’éloigner de tout et me reposer à la maison, mais Victoria est dessus.

“Elle est comme, ‘Pourquoi rentrez-vous si tôt, il n’est que dix heures et demie.’ Et je me dis : ‘J’ai besoin de dormir, bébé.’

«Mais elle me soutient quoi que je fasse. Si je trébuchais et tombais dans les escaliers, elle penserait toujours que c’était génial.

James a également dit qu’il aimerait danser sur sa chanson de mariage dans l’émission – Chasing Cars de Snow Patrol – après en avoir discuté avec Victoria.

Il a déclaré: «Victoria a dit que cela ne la dérangerait pas parce qu’Amy m’apprendrait une routine méchante.

“Alors nous pourrions très bien le danser, plutôt que ce que nous avons fait à notre mariage qui tournait en rond et que je lui marchais sur les orteils.”

Et l’acteur a ensuite révélé les conseils que lui avait donnés son amie et ancienne co-vedette – la gagnante de Strictly l’année dernière, Rose Ayling-Ellis.

James a déclaré: “Rose n’est qu’un rayon de soleil. Son seul conseil pour moi était de profiter de chaque seconde, parce que ça va si vite.