La star stricte Judi Love s”ouvre sur le champ de mines des rencontres en ligne sur 40

La star de STRICTLY Come Dancing, Judi Love, a parlé des difficultés des rencontres en ligne lorsque vous avez plus de 40 ans.

La favorite de Loose Women, 42 ans, qui a joué dans le concours de danse de la BBC l’année dernière, soutient une nouvelle campagne aidant les quarantenaires à éviter de tomber dans certains pièges lorsqu’ils trouvent l’amour sur Internet.

Elle a déclaré: “Les rencontres en ligne lorsque vous avez plus de 40 ans peuvent être un champ de mines – trouver la bonne application pour vous, créer le bon profil, prendre votre meilleure photo et discuter avec différentes personnalités que vous rencontrez en ligne.”

Cela survient alors que les célibataires de plus de 40 ans ont révélé les plus grands pièges des rencontres en ligne – y compris ne pas savoir comment utiliser les applications de rencontres, découvrir que leur rendez-vous est marié et craindre d’être pêché.

Un sondage auprès de 750 adultes âgés de 40 ans et plus qui ne sont pas en couple a révélé que rencontrer un partenaire par le biais de rencontres numériques a été une lutte pour 74% des 31% qui l’ont essayé.

Le manque de compétences numériques s’est avéré être l’un des principaux obstacles à la recherche de l’amour en ligne, 59 % d’entre eux affirmant que cela les a entravés dans leur quête.

D’autres inconvénients des rencontres numériques, selon les personnes âgées de 40 ans et plus, incluent le fait de savoir comment démarrer une conversation en ligne et de ne pas savoir quoi dire dans leur section “à propos de moi”.

Choisir la photo de profil parfaite a également été un défi pour beaucoup – tout comme être capable de reconnaître leur rendez-vous dans la vraie vie, ne les ayant jamais rencontrés auparavant.

La recherche a été commandée par Virgin Media O2 pour aider à améliorer les compétences numériques du pays grâce à Get Online Week.

Judi défend l’initiative, ajoutant : « Get Online Week est une excellente occasion de parfaire vos compétences en ligne et de développer votre mojo numérique pour gagner en confiance et vous mettre en valeur.





“Si vous cherchez l’amour, il n’est jamais trop tard pour commencer.”

L’étude a également révélé que 54% des personnes ayant expérimenté les rencontres en ligne ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas “se familiariser” avec les applications.

Et 15 % des personnes interrogées affirment ne pas savoir ce que signifie balayer vers la gauche ou vers la droite, tandis que 12 % ne peuvent pas créer de profil de rencontre et 14 % ne savent pas comment prendre une photo de profil.

Parmi les autres inconvénients des rencontres en ligne, citons la découverte que les détails bio d’une date sont inexacts et la réalisation de l’étincelle qu’ils avaient eue lors de la conversation en ligne était inexistante en personne.

Il est également apparu que 18% ont «peur» d’essayer de sortir ensemble sur Internet – avec 46% d’avis que cette méthode pour trouver un partenaire est «un jeu de jeune».

Pourtant, l’étude réalisée via OnePoll a révélé que 20% affirment ne pas savoir comment rencontrer quelqu’un dans la “vraie vie”.

Nicola Green, de Virgin Media O2, a ajouté : « Nous sommes fiers de nous associer à la Good Things Foundation pour aider la nation à améliorer ses compétences numériques pendant la Get Online Week.

“Nous espérons que nos masterclasses gratuites sur les compétences numériques organisées dans tout le Royaume-Uni, ainsi que les meilleurs conseils de Judi, donneront aux célibataires la confiance nécessaire pour essayer les rencontres en ligne et trouver l’amour de leur vie.”

Pour en savoir plus sur Get Online Week et voir les meilleurs conseils de rencontres en ligne de Judi Love, rendez-vous sur https://uk.getonlineweek.com/

