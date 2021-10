La star stricte Greg Wise a installé une boule disco dans son couloir – après un signe d’outre-tombe de sa défunte sœur

HIS American Smooth n’a pas réussi à faire se lever les juges de Strictly Come Dancing au cours de la première semaine de la compétition.

Mais la fille de Greg Wise, Gaia, pense que son père les impressionnera lorsqu’il sera capable de fléchir correctement ses muscles sur la piste de danse et de faire l’ascenseur emblématique de Dirty Dancing.

L’actrice en herbe de 21 ans – dont la mère est la star de la scène et du cinéma Emma Thompson – a déclaré : « Je pense que vivre avec deux femmes, cela a fait de lui un fan de Dirty Dancing. Il veut essayer quelque chose d’emblématique.

Gaia ajoute que l’acteur Greg prend la compétition tellement au sérieux qu’il a restreint son alimentation et s’est entraîné sans arrêt avec sa partenaire de danse Karen Hauer.

Mais quand les choses se compliquent, Gaia dit que sa mère ne lui témoigne aucune sympathie. Elle dit : « S’il se plaint, ma mère revient normalement avec : ‘Oh, tu penses que c’est difficile ? Que diriez-vous d’essayer la grossesse ?’

« Je pense que tout le monde trouve cela plus difficile que prévu. »

La famille a une maison de vacances à Argyll, et Gaia poursuit : « Papa a toujours été incroyablement en forme parce que lorsque nous sommes en Écosse, il est constamment sur la terre et travaille essentiellement sur la terre, donc il est très en forme.

« Il évite les glucides lourds, mais à part cela, il essaie de profiter de l’expérience autant qu’il le peut. »





Gaia et Emma étaient dans le public pour la première émission en direct de la compétition BBC1 encourageant Greg. Il est surtout connu pour avoir joué Lord Mountbatten dans la série télévisée The Crown et John Willoughby dans la version cinématographique de 1995 de Sense And Sensibility – où il a rencontré Emma.

Gaia révèle qu’il a décidé de continuer Strictement après le décès de sa sœur Clare en 2016 d’un cancer des os, après que Greg ait agi en tant que soignant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Elle dit : « Mon père fait Strictement pour ma tante. Elle aimait le disco et elle aimait Strictement et elle faisait partie intégrante de ma vie et de la vie de mon père, alors il le fait pour elle.

«Ma mère et moi aimons penser que nous avons été repris par elle, où qu’elle soit maintenant, et elle a en quelque sorte dit:« Achetez une boule scintillante. Pourquoi n’en avez-vous pas des électroniques avec les lumières sur les murs ?’ Même si maman et moi avons dit : « Je pense que c’est un peu loin ».

«Elle avait un cercueil de boules scintillantes dans lequel elle a été incinérée, et elle est allée à Staying Alive des Bee Gees, et est sortie à I Will Survive de Gloria Gaynor, elle était donc considérée comme la reine du disco dans notre famille.

« Après le cercueil de boules scintillantes, maman et moi avons dit : « Je pense qu’elle nous dit d’acheter une boule scintillante pour la maison ».

Greg dédie sa danse ce soir à Clare et se produira sur If You could Read My Mind d’Ultra Nate, Amber et Jocelyn Enriquez.

Lui et Karen ont travaillé sur une danse freestyle pour la chanson, connue sous le nom de choix du couple, qui leur permet d’inclure des mouvements modernes et disco au lieu de s’en tenir aux classiques Strictly habituels. Greg a déclaré hier : « Je suis ici pour ma sœur, qui était une grande disco girl. Ce qui est vraiment magnifique dans la chanson, c’est qu’elle parle d’amour perdu et d’inatteignable.

«Ce que nous avons mis en place, espérons-le, si cela fonctionne et que je ne tombe pas, est presque comme un mythe grec de l’amour revenant des enfers pour un bref moment de célébration, puis elle doit repartir.

«Donc, si nous réussissons, je pense que cela devrait cocher plusieurs cases.

« Cela devrait être émotionnel et émotif et explosif, puis très calme, ce qui est agréable pour une discothèque. »

Loin de la piste de danse, Gaia dit qu’elle et Emma essaient tout pour garder le moral de Greg, y compris effectuer leurs propres routines lorsqu’il revient de séances d’entraînement épuisantes.

Et elle dit que c’est sa mère, dont les films incluent les franchises Cruella de Vil, Nanny McPhee et Harry Potter, qui est la force motrice des cascades comiques.

Elle ajoute : « J’ai dit à maman que cela pourrait être traumatisant si nous essayions de faire ça, et elle a dit : ‘Oh il ira bien’.

«Je vais donc faire confiance à la femme qui le connaît et vit avec lui depuis bien plus longtemps que moi.

« Il est rentré de sa première répétition avec une boule scintillante géante dans notre couloir que maman avait installée, et moi dans une combinaison en vinyle avec une perruque et des lunettes à pois en forme de cœur, et nous dansions sur One Way Ticket. »

Mais Gaia a-t-elle aidé Greg dans ses mouvements ? Elle répond : « Pas encore, et s’il essaie, je vais manquer.

« C’est pourquoi je suis très heureux de ne plus vivre à la maison.