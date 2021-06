La star stricte Alex Scott décroche un autre gros travail d’argent en tant qu’hôte de Soccer Aid

La star de STRICTLY, Alex Scott, a décroché un autre gros travail de football en tant qu’hôte de Soccer Aid.

L’ancienne joueuse d’Arsenal remplacera Kirsty Gallacher, qui a quitté son poste en mars.

Rex

Alex Scott a décroché le poste de nouvel animateur de Soccer Aid[/caption]

Alex, 36 ans, animera la couverture du match de football parsemé de stars, qui permet de récolter des fonds pour l’Unicef, sur ITV plus tard cette année.

Une source a déclaré: «Après son passage sur Strictly Come Dancing en 2019, tout le monde travaillant à la télévision veut un morceau d’Alex.

«Elle est l’une des femmes les plus demandées sur la boîte.

« Après que Kirsty ait quitté Soccer Aid, Alex a été approché et a sauté sur l’occasion de s’impliquer.

« Soccer Aid est un événement incroyable qui permet de collecter des millions pour la charité et Alex veut faire tout ce qu’elle peut pour aider. »

Le Sun a d’abord révélé que Kirsty, 45 ans, quittait le rôle dans le cadre d’un remaniement.

À ce jour, Soccer Aid a gagné plus de 38 millions de livres sterling pour une œuvre caritative.

Le match de l’année dernière a vu l’équipe Rest of the World XI triompher de l’équipe d’Angleterre, composée d’anciens joueurs et de célébrités dont Olly Murs, 37 ans, et Ashley Cole, 40 ans.

Getty – Contributeur

Les proches d’Alex ont déclaré qu’elle avait sauté sur l’occasion de faire partie du match de football caritatif[/caption]

Le match s’est déroulé sur le terrain de Manchester United, Old Trafford, à huis clos en raison de la pandémie.

En plus d’héberger Soccer Aid, Alex est le nouvel animateur de l’émission Football Focus de BBC One.

Elle est entrée dans l’histoire en devenant la toute première femme animatrice de l’émission, remplaçant Dan Walker, 44 ans, après 12 ans.

Pennsylvanie

Depuis son apparition dans Strictly, Alex, ci-dessus dansant avec Neil Jones, a vu sa popularité monter en flèche[/caption]

Dans une déclaration, Alex a remercié Dan de l’avoir aidée pendant que son invité présentait des passages sur Football Focus et d’autres stars de la télé qui avaient encouragé sa carrière.

Alex a déclaré: «Dan savait que je voulais être présentateur, il m’a donc aidé à perfectionner mes compétences et m’a permis de sortir de ma zone de confort d’expert dans l’émission.





« En fait, tout le monde autour de moi – de Gabby Logan à Mark Chapman – et tant de personnes dans les coulisses m’ont aidé à en arriver là.

« Je ne perdrai jamais de vue que ces gens formidables et gentils de l’industrie m’ont soutenu et encouragé à être le meilleur possible. »

Au cours de sa carrière de footballeuse, Alex a fait plus de 20 apparitions en club et a remporté 140 sélections pour les dames anglaises.