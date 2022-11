La star sino-canadienne Kris Wu condamnée à 13 ans de prison à Pékin pour diverses accusations

Un tribunal chinois a condamné vendredi la pop star sino-canadienne Kris Wu à 13 ans de prison pour des accusations de viol.

Le tribunal de district de Chaoyang à Pékin a déclaré que Wu avait été condamné à 11 ans et six mois pour un viol en 2020 et à 1 an et 10 mois pour le “crime d’avoir rassemblé une foule pour se livrer à la promiscuité sexuelle” lors d’un événement de 2018 au cours duquel lui et d’autres auraient agressé deux femmes qu’ils avaient enivrées.

Le tribunal a déclaré que les trois victimes de l’affaire de viol avaient également été ivres et n’étaient pas en mesure de consentir.

Il a déclaré qu’une peine combinée de 13 ans avait été convenue et que Wu serait immédiatement expulsé après avoir purgé sa peine.

“Selon les faits, la nature, les circonstances et les conséquences néfastes du crime, le tribunal a rendu le jugement ci-dessus”, a déclaré le tribunal dans un communiqué en ligne.

Un diplomate canadien était au tribunal pour entendre la condamnation, a-t-il ajouté.

Kris Wu arrive sur le tapis rouge des MMVA iHeartRadio à Toronto le 26 août 2018.

Photo d’archive de Frank Gunn/The Canadian Pres



Wu a également été condamné à une amende de 600 millions de yuans (83,7 millions de dollars) pour évasion fiscale en sous-déclarant massivement ses revenus provenant de spectacles, de publicités et d’autres sources de revenus.

Le procès de juin de l’ancien membre du groupe sud-coréen EXO, âgé de 32 ans, a été fermé au public pour protéger la vie privée des victimes.

Wu est détenu depuis août 2021 alors que la police a mené une enquête en réponse à des commentaires en ligne selon lesquels il “a attiré à plusieurs reprises de jeunes femmes” pour qu’elles aient des relations sexuelles, selon un communiqué de la police à l’époque.

Cette année-là, un adolescent l’a accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec elle alors qu’elle était ivre. Wu, connu en chinois sous le nom de Wu Yifan, a nié l’accusation.

L’adolescente a ensuite déclaré que sept autres femmes l’avaient contactée pour dire que Wu les avait séduites avec des promesses d’emplois et d’autres opportunités. Elle a dit que certains avaient moins de 18 ans.

Le viol est passible de trois à dix ans de prison, bien que des cas exceptionnels puissent entraîner des peines plus sévères pouvant aller jusqu’à la mort. La deuxième accusation à laquelle Wu est confronté est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison.

Wu a grandi à Guangzhou en Chine et à Vancouver, en Colombie-Britannique.