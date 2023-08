La star seule Eva fond en larmes alors qu’un concurrent végétarien tue un canard après avoir lutté pour survivre sans nourriture

Alone de CHANNEL 4 a vu Eva fondre en larmes alors qu’elle tuait un canard pour survivre.

La toute nouvelle série s’est poursuivie dimanche soir alors que les téléspectateurs rattrapaient les concurrents.

Canal 4

Eva était confrontée à un dilemme moral[/caption]

Il voit 11 concurrents courageux jetés dans la nature, se battant avec leur environnement pour survivre le plus longtemps possible.

L’épisode de ce soir a vu les acteurs lutter contre la faim, la plupart d’entre eux endurant plusieurs jours avec peu ou pas de nourriture.

Mais Eva, 25 ans, qui est chef de projet NHS, a été confrontée à un énorme dilemme moral.

L’amateur d’escalade, de randonnée et de camping sauvage a été confronté à devoir tuer un canard pour manger – bien qu’il soit végétarien.

Eva a dû prendre la difficile décision de tuer le canard lorsqu’il s’est retrouvé pris dans son filet pendant qu’il pêchait.

Parlant de ses croyances plus tôt dans l’épisode, Eva a révélé qu’elle avait choisi de ne pas manger de viande ou de poisson car elle n’était pas d’accord avec l’élevage industriel.

Cependant, elle a reconnu qu’elle pourrait devoir manger du poisson pour survivre et qu’elle le ferait en fonction de ses «besoins».

Elle a également noté le décalage entre ce que les gens mangent et la façon dont ils sont tués.

Eva, qui mourait de faim après avoir consommé peu ou pas de nourriture, a finalement décidé de tuer le canard.

La tâche de haute intensité l’a cependant laissée en larmes, car elle était clairement perturbée par le moment sauvage.

Clairement émotive, on pouvait voir Eva s’asseoir et pleurer après avoir sécurisé la prise.

Plus tard cependant, Eva a cuisiné et apprécié le canard et a admis qu’elle se sentait différente, déclarant que si les gens attrapaient leur nourriture comme elle l’avait fait, elle comprendrait la nouveauté de manger de la viande.

Les téléspectateurs de Channel 4 ont afflué sur les réseaux sociaux pour partager leur réaction, l’un d’entre eux déclarant : « Les producteurs ont définitivement mis ce canard dans le filet maillant des végétariens. »

Un autre a ajouté : « Je mourrais absolument de faim parce que je ne pense pas pouvoir tuer un canard. »

Les acteurs de Alone sont largués dans la nature reculée et chargés de se débrouiller seuls tout en étant complètement seuls.

Surnommée «l’émission de survie la plus extrême à la télévision», Alone est filmée dans le nord-ouest du Canada et les concurrents sont équipés d’une poignée d’outils de base.

Ils sont également mis au défi de filmer leur propre aventure, car il n’y a pas d’équipe de tournage, de producteurs ou d’experts pour les aider.

La dernière personne debout remportera le prix de 100 000 £.

Canal 4 / Matt Jacques

Les acteurs sont laissés dans le désert lointain[/caption]