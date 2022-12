La star serbe de la Coupe du monde se moque de la théorie du complot “absurde”

Dusan Vlahovic a nié les allégations selon lesquelles il aurait été impliqué dans une liaison avec la femme d’un coéquipier

La star de la Juventus, Dusan Vlahovic, a réfuté les allégations selon lesquelles une liaison en cours avec la femme d’un coéquipier l’aurait conduit à être une figure périphérique tout au long de la campagne serbe de Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

Le joueur de 22 ans, qui a marqué neuf buts en seulement 18 apparitions pour son pays tout au long de sa carrière internationale encore en développement, n’a pas été sélectionné pour la formation de départ de la Serbie pour aucun de leurs deux premiers matchs dans le groupe G – et n’a même pas sortir du banc lors de leur match nul 3-3 avec le Cameroun lundi.

L’apparente liste noire de Vlahovic des affaires de la première équipe a conduit à une série de questions sur les raisons pour lesquelles l’un des talismans de la Serbie a été absent pendant la plupart des efforts de l’équipe pour sortir de son groupe.

Selon les médias serbes au moins, la raison de l’absence prolongée de Vlahovic serait due aux retombées d’une liaison qu’il aurait eue avec l’épouse du gardien de réserve Predrag Rajkovic.

Mais s’exprimant lors d’une conférence de presse avant le choc crucial de son équipe contre la Suisse vendredi, Vlahovic a démenti les affirmations selon lesquelles un problème extraconjugal était à blâmer.

“Je suis désolé de devoir commencer la conférence de presse de la Coupe du monde de cette façon, mais je dois en parler car c’est mon nom qui est évoqué», a-t-il déclaré aux médias à Doha.

“Ce que nous lisons et entendons tous, il n’est pas nécessaire de commenter quelque chose d’aussi absurde. Évidemment, ces gens s’ennuient et n’ont rien de mieux à faire parce qu’ils sont frustrés ou en colère, mais travailler contre l’intérêt national de l’équipe en ce moment est évidemment leur travail principal en ce moment..”

Vlahovic a ajouté qu’il avait fait l’objet d’allégations non fondées dans le passé et a suggéré que les rumeurs ne sont guère plus que des publications médiatiques cherchant à susciter la controverse.

“Ce n’est pas la première fois que cela se produit, j’aurais espéré que les gens soutiendraient l’équipe avant un match aussi important, mais à la place, nous sommes obligés de parler de choses qui n’ont rien à voir avec ça,” il a dit.

Ana Cakic, l’épouse de Predrag Rajkovic, s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour nier les affirmations et a déclaré qu’elle s’occupait de son fils malade à l’hôpital lorsque l’affaire supposée aurait eu lieu.

“Nous avons survécu à pire, crois-moi“, a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. “Merci à tous les journalistes qui m’ont ignoré et n’ont rien publié sur l’état de santé de Tadija, et les autres qui pensent qu’il vaut mieux s’attaquer à un lion blessé se sont un peu emportés, car la meute le défend !”

Vlahovic, qui a marqué 65 buts en 144 matchs tout au long de sa carrière en Italie avec la Fiorentina et la Juventus, a également expliqué dans ses commentaires d’avant-match qu’il n’avait pas été sélectionné jusqu’à présent dans le tournoi car il avait du mal avec sa forme physique. .

“Je n’ai pas joué parce que je n’étais pas assez prêt, mais je me sens mieux maintenant et je suis complètement concentré sur le prochain match,” il a dit.