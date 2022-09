Karen Khachanov a été battue par Casper Ruud à Flushing Meadows

Le titre du simple masculin de l’US Open ne sera pas dirigé vers la Russie pour une deuxième année consécutive après que Karen Khachanov a rejoint le détenteur actuel Daniil Medvedev après avoir été éliminé du Grand Chelem américain.

Alors que Medvedev a été vu par Nick Kyrgios en huitièmes de finale, Khachanov a perdu sa demi-finale en quatre sets par un score de 7-6 (7-5) 6-2 5-7 6-2 chez le finaliste de Roland-Garros Casper Ruud. favoriser.

Après avoir battu Kyrgios en quart de finale, Khachanov, 27e tête de série, a osé rêver à Flushing Meadows mais a souvent été laissé secouer la tête de frustration par un Ruud sans faille.

Ruud est sorti des pistes en se frayant un chemin vers une avance de deux matchs et a décroché le set en sortant en tête après un incroyable rallye de 55 coups et un tie-break.

Le deuxième set a cependant été beaucoup plus dominant de la part de Ruud, qui n’a accordé à Khachanov que deux jeux avant que le Russe ne riposte et remporte le troisième set 7-5.

Ne regardant jamais dans le doute de permettre à son ennemi de faire un retour, cependant, Ruud a de nouveau démoli Khachanov 6-2 et est entré dans l’histoire récente en devenant le seul homme aux côtés de la figure qui a pris le dessus sur lui à Roland Garros à Rafael Nadal pour atteindre deux Grand Finales du Chelem en 2022.

Mettant fin aux espoirs de Nadal de détrôner Medvedev en tant que numéro un mondial lundi, Ruud a salué “encore un super match” de son côté de la cour.

“Je pense que nous étions tous les deux un peu nerveux au début, quelques pauses dans les deux sens. Mais vous devez tenir compte du fait que ce match est probablement le plus gros de nos deux carrières. Bien sûr, il y aura aussi des nerfs mais je a eu la chance de gagner ce premier set, ce qui m’a un peu calmé les nerfs”, il a noté.

“J’ai joué de manière phénoménale dans le deuxième et Karen a intensifié dans le troisième. C’était un va-et-vient comme tous les cinq sets, mais je suis tellement heureux.

“Après Roland Garros, j’étais extrêmement heureux mais bien sûr assez humble pour penser que cela pourrait être ma seule finale en Grand Chelem dans ma carrière. Ce n’est pas facile, mais me revoici à nouveau quelques [of] des mois plus tard,” Ruud a également fait remarquer.

L’attend le compatriote de Nadal et l’homme pressenti pour hériter de sa couronne d’Espagne et peut-être le meilleur joueur du jeu moderne à Carlos Alcaraz.

Dans l’autre demi-finale, l’adolescent a déçu les attentes locales d’avoir un Américain dans le match décisif du tournoi pour la première fois en 16 ans en battant Francis Tiafoe dans un thriller en cinq sets 6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3.