La star russe répond aux “mensonges” après le départ de la Turquie

Artem Dzyuba s’est séparé d’Adana Demirspor plus tôt en novembre

Le footballeur russe Artem Dzyuba a dit aux fans de ne pas écouter “Mauvaises langues et méchants” alors que l’attaquant expliquait les raisons de son départ de l’équipe turque Adana Demirspor.

Le temps de Dzyuba à Demirspor a pris fin ce mois-ci après avoir disputé seulement cinq matches pour le club.

Des informations dans certaines sections des médias russes ont affirmé que des problèmes de paiement de salaire étaient à l’origine de la résiliation de son contrat.

Mais Dzyuba lui-même a publié cette semaine un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a souligné qu’il avait quitté Adana Demirspor en bons termes.

“J’ai un peu disparu du radar, j’ai dû redémarrer, tout repenser et revenir avec une force et des émotions renouvelées”, dit l’avant de 6 pieds 4 pouces.

« Ne t’inquiète pas, je vais bien. N’écoutez pas toutes ces mauvaises langues et ces méchants. Ils racontent des mensonges. Ne faites pas attention.

“Tout d’abord, je suis reconnaissant à Adana Demirspor, la direction, le président, de s’être manifesté et nous nous sommes séparés de manière calme et pacifique.

“C’était une décision équilibrée. Je n’ai pas 18 ans, et rester assis et regarder des matchs ne me conviendrait pas », a ajouté Dzyuba.

Le joueur de 34 ans avait rejoint l’équipe turque en août après la fin de son contrat avec les champions russes du Zenit Saint-Pétersbourg.

Dzyuba a pris un bon départ à Demirspor en marquant lors de ses débuts contre Fenerbahce, mais n’a pas réussi à ajouter à ce décompte lors de quatre apparitions ultérieures.

Une grande partie du temps de Dzyuba a été passée sur le banc, et il était totalement absent de l’équipe pour les matchs contre Konyaspor et Kayserispor fin octobre – indiquant que ses jours au club étaient comptés.

Après la confirmation de la résiliation du contrat de Dzyuba, le manager d’Adana, Vincenzo Montella, a déclaré que la décision avait été mutuelle et à l’amiable.

Malgré son départ de Türkiye et ses années d’avancement, Dzyuba a insisté sur le fait qu’il était capable de faire plus dans le jeu.

“J’ai encore de grandes ambitions, je veux jouer tant que je peux encore en tirer de grandes joies” a déclaré l’ancien capitaine de l’équipe nationale russe dans son message vidéo.

« C’était une expérience intéressante à Türkiye, parfois douloureuse… J’ai rencontré beaucoup de monde, il y avait une super ambiance dans l’équipe… J’étais vraiment content d’être là.

“Tout va bien, j’écouterai toutes les offres et continuerai à jouer au football”, Dzyuba a ajouté.

Dzyuba a aidé le Zenit à remporter quatre titres successifs de Premier League russe avant de quitter le club en tant qu’agent libre pendant l’été.

Au niveau international, il est le meilleur buteur de tous les temps de la Russie avec 30 buts – à égalité avec l’ancien attaquant du Zenit Aleksandr Kerzhakov.

Dzyuba a marqué son but record aux Championnats d’Europe à l’été 2021, mais n’a pas joué pour l’équipe nationale depuis que Valeri Karpin a pris la relève en tant que manager après le tournoi.

Adana Demirspor est actuellement troisième de la Super Lig turque, à cinq points du leader Fenerbahce et à trois points de Galatasaray, deuxième.