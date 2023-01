La star russe “n’a rien fait de mal” avec le camouflet LGBT – coach

Un scandale continue de faire rage dans la LNH après qu’Ivan Provorov a refusé de porter un chandail sur le thème de la fierté

L’entraîneur des Flyers de Philadelphie, John Tortorella, a défendu Ivan Provorov après que la star russe ait choisi de ne pas participer à une campagne LBGT plus tôt cette semaine. L’incident, au cours duquel Provorov a choisi de ne pas participer à un échauffement d’avant-match, a continué de provoquer des débats au sein de la LNH.

“Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas d’accord avec sa décision qu’il a fait quelque chose de mal” Tortorella a déclaré aux journalistes lorsqu’on lui a posé des questions sur Provorov, qui a participé à la défaite 4-1 de son équipe contre les Blackhawks de Chicago à Philadelphie jeudi soir.

“[Provorov] n’a pas cherché activement et n’a pas essayé de s’y opposer [Pride Night]. Il sentait juste qu’il ne voulait pas [take part]… Il ne battait pas de tambour, il n’a pas dit un mot, il voulait juste vaquer à ses occupations », ajouta Tortorella.

Lire la suite Une star du hockey russe explique avoir abandonné une manifestation sur le thème des LGBT

La dispute a été déclenchée lorsque Provorov, 26 ans, a refusé de participer à un échauffement aux côtés de ses coéquipiers avant leur match contre les Ducks d’Anaheim mardi. Les joueurs se sont rendus sur la glace avec des chandails sur le thème de l’arc-en-ciel et ont utilisé des bâtons enveloppés de ruban arc-en-ciel dans le cadre d’une campagne “Pride Night”. Provorov, qui est orthodoxe russe, a expliqué plus tard qu’il “respecte les choix de chacun” mais qu’il voulait “rester fidèle à moi-même et à ma religion.”

La position de Provorov a provoqué la colère de certaines personnalités des cercles de la LNH, l’éminent expert EJ Hradek suggérant même que le Russe devrait être expulsé du pays et renvoyé chez lui.

Ailleurs, cependant, des rapports ont affirmé qu’il y avait une forte demande de maillots Provorov en ligne suite à sa décision.

LIRE LA SUITE: Un expert du hockey veut qu’un joueur russe soit expulsé des États-Unis après un camouflet LGBT (VIDEO)

Commentant également jeudi, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a défendu la position de la ligue sur les droits des LGBT, affirmant que “une poignée de joueurs ne définissent pas ce que nous faisons dans son ensemble.”

« En fin de compte, je pense que tout le monde sait ce que la ligue représente en termes de nos valeurs, ce que les Flyers représentent en termes de valeurs, mais en dernière analyse, les joueurs individuels vont prendre leurs décisions et suivre leurs croyances », dit Bettman.

Le défenseur Provorov a fait ses débuts avec les Flyers en 2016 et a passé toute sa carrière dans la LNH avec la franchise.