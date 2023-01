La star russe invaincue de l’UFC décroche un KO vicieux (VIDEO)

Umar Nurmagomedov a prolongé son record d’invincibilité avec une victoire à Las Vegas samedi soir

Le patron de l’UFC, Dana White, déclare que le candidat poids coq en plein essor Umar Nurmagomedov est “prêt à tout,” après que le combattant russe a remporté une victoire brutale par KO contre le Brésilien Raoni Barcelos au premier tour de leur combat à l’UFC Fight Night 217 à Las Vegas samedi.

Nurmagomedov a aplati Barcelos avec un crochet gauche sauvage après être intervenu pour un coup de pied avec 20 secondes restantes du premier tour. Le Russe a enchaîné avec un coup de poing au sol mais Barcelos était déjà froid alors que l’arbitre Jason Herzog interrompait le combat.

La star du Daguestan Nurmagomedov était sans la présence du célèbre cousin Khabib dans son coin à l’UFC Apex, après que la légende des poids légers à la retraite ait pris la décision de s’éloigner du MMA cette année, mais le joueur de 27 ans a néanmoins fait le travail de manière impressionnante. pour étendre son record invaincu à l’intérieur de l’UFC Octogone à 4-0 et 16-0 au total dans sa carrière.

Le président de l’UFC, White, a révélé lors de sa conférence de presse après l’événement qu’il avait déjà parlé à Nurmagomedov de ce qui l’attendait, le Russe étant pressé de combattre la concurrence plus haut dans les rangs des 135 livres.

“Il voulait en fait revenir et me parler ce soir,” White a déclaré aux médias. «Il rentre chez lui pendant une semaine, puis il revient ici et il a dit qu’il était prêt à tout ce que nous lui apporterions. J’adore cette attitude et je suis enthousiasmé par ce gamin.

Lorsqu’on lui a demandé si Nurmagomedov pourrait potentiellement être renvoyé en compétition à l’UFC 285 le 4 mars au T-Mobile Arena de Las Vegas, White a déclaré qu’il discuterait de la situation du terrain avec ses collègues de la direction avant de prendre une décision.

“Eh bien, il revient tout de suite, il part pour une semaine… Nous allons probablement le transformer rapidement, quand les gars veulent se retourner rapidement, j’adore ça. Il s’agit de trouver le bon adversaire. Il y a déjà beaucoup de combats qui se déroulent dans cette division… Je ne sais pas, mardi, nous commencerons à regarder ça. dit Blanc.

Nurmagomedov avait intensifié les choses alors que le premier tour se poursuivait contre Barcelos, mettant en vedette des frappes habiles – en particulier en utilisant des coups de pied. La victoire était une première par KO pour Nurmagomedov à l’intérieur de l’UFC, avec ses victoires précédentes avec la promotion via deux soumissions et une décision unanime.

Barcelos est devenu sa dernière victime alors que le Brésilien a glissé vers sa troisième défaite lors de ses quatre derniers combats, après avoir remporté chacun de ses cinq premiers concours avec la promotion.

Numéro 11 ratissé avant l’action de samedi soir, Nurmagomedov a utilisé son interview d’après-combat pour appeler toute personne disposée à lui faire face en mars. Il s’est également excusé d’avoir porté un nouveau coup sur le Barcelos abattu, affirmant qu’il n’était pas au courant que le Brésilien était déjà complètement sorti lorsqu’il a touché le pont.

Regardant de loin, Khabib Nurmagomedov a exprimé son approbation de la performance de son cousin, publiant un post Instagram avec un clip du KO et le décrivant comme un “déclaration.” Son coéquipier et actuel champion des poids légers de l’UFC, Islam Makhachev, a également fait l’éloge d’Umar Nurmagomedov, envoyant ses félicitations dans un message sur les réseaux sociaux et en prédisant : “Il sera champion”