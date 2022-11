La star russe franchit un cap dans la LNH

Evgeni Malkin a réalisé l’exploit avec les Penguins de Pittsburgh dimanche

Evgeni Malkin a disputé son 1 000e match dans la LNH dimanche soir alors que l’attaquant russe a aidé les Penguins de Pittsburgh à remporter une victoire de 5-3 contre les Blackhawks de Chicago.

Malkin, 36 ans, a marqué l’occasion avec un but en devenant le deuxième joueur à franchir le cap exclusivement dans un chandail des Penguins, aux côtés de son coéquipier Sidney Crosby.

Il s’agissait du 452e but de Malkin en carrière dans la LNH, et il a inscrit au moins un point dans 71 % des matchs auxquels il a participé, ce qui correspond à son numéro de chandail.

Avant le match au United Center de Chicago, le fils de Malkin, Nikita, âgé de six ans, était un invité surprise dans le vestiaire des Penguins alors qu’il lisait la composition de l’équipe.

Par la suite, l’entraîneur-chef des Penguins Mike Sullivan a rendu hommage à l’homme surnommé « Geno ».

“Je sais que c’était une soirée spéciale pour lui. Sa famille était là pour le célébrer avec lui, ce qui était formidable. dit Sullivan.

“Et le fait que nous puissions sortir dans la colonne des victoires, je pense que cela rend l’expérience encore plus mémorable. avec certitude.”

Les Blackhawks ont également marqué l’occasion avec un message de félicitations pour Malkin sur la carte vidéo lors de la première pause télé du match.

1000 pour Génon ! Evgeni Malkin rejoint Sidney Crosby en tant que seul autre joueur à avoir participé à 1000 matchs dans un @pingouins Jersey! 🐧 pic.twitter.com/pt8aPK6ZoA — LNH (@NHL) 21 novembre 2022

Malkin, né à Magnitogorsk, en est à sa 17e saison avec les Penguins.

Il a fait ses débuts à l’âge de 20 ans en octobre 2006, marquant lors d’une défaite 2-1 contre les Devils du New Jersey.

Il est devenu une partie intégrante des Penguins aux côtés de ses partenaires de longue date Crosby et Kris Letang, le trio aidant la franchise à remporter la Coupe Stanley en 2009, 2016 et 2017.

Malkin a également été sept fois joueur étoile de la LNH et a reçu le trophée Hart Memorial du joueur le plus utile de la ligue en 2012. Il compte huit buts et 12 passes en 19 matchs jusqu’à présent cette saison.

L’avenir de Malkin à Pittsburgh était apparu incertain après la fin de la saison dernière avec une agence libre imminente, bien qu’il ait fini par signer à nouveau un contrat de quatre ans d’une valeur de 24,4 millions de dollars.

1 000 matchs de la LNH avec les Penguins de Pittsburgh 🐧 pic.twitter.com/Q13TlyQM7O – Pingouins de Pittsburgh (@pingouins) 21 novembre 2022

Il va faire des stries ! Evgeni Malkin prolonge sa série de points à sept matchs avec ce but à Chicago. Au cours des sept derniers matchs, Geno a enregistré trois buts et cinq passes. pic.twitter.com/0Z19y41XYk – Pingouins de Pittsburgh (@pingouins) 21 novembre 2022

Malkin est le huitième joueur russe à atteindre 1 000 matchs dans la LNH.

Le retraité Alexei Kovalev a disputé 1 316 matchs pendant son séjour dans la ligue, dont un passage chez les Penguins, tandis que Sergei Gonchar a fait 1 301 apparitions avant de prendre sa retraite, y compris aux côtés de Malkin dans l’équipe gagnante de la Coupe Stanley en 2009 des Penguins.

Alexander Ovechkin est troisième sur la liste avec 1 294 matchs et compte avec les Capitals de Washington.